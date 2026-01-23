Espetáculo leva amor negro e resistência às praças de Campo Grande

O espetáculo Beije Seu Preto em Praça Pública chega aos espaços públicos de Campo Grande propondo uma reflexão sobre amor negro, ancestralidade e resistência, a partir de uma encenação pensada para a rua e para o encontro direto com o público.

A montagem apresenta Clara e Bento, personagens que se comunicam por cartas enquanto vivem em meio ao medo, à violência e ao desaparecimento de pessoas próximas. Entre angústias e ausências, a escrita se transforma em gesto de afeto e sobrevivência. O amor aparece como força que insiste, mesmo diante das estruturas que historicamente negam às pessoas negras o direito de existir plenamente.

Subvertendo Imagens Recorrentes

Criador e dramaturgo do espetáculo, Leonardo de Medeiros afirma que a obra nasce do desejo de subverter imagens recorrentes.

“A gente sempre vê corpos pretos num lugar muito específico, de sofrimento ou de morte. Queríamos falar também do amor como possibilidade real, como esperança e como fúria”, diz.

Para a construção da cena, o grupo adotou a metodologia “A Escuta da Criação”, desenvolvida pela diretora Ligia Tristão Prieto. Segundo Leonardo, o processo parte da experiência íntima para alcançar o coletivo. “Não é revisitar a dor para se ferir de novo, mas transformar essa ferida em linguagem, em gesto político”, afirma.