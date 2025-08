Espetáculo “Ponto de Partida” tem apresentações gratuitas em Campo Grande

O espetáculo “Ponto de Partida”, do grupo Circo do Mato – Grupo de Artes Cênicas, terá duas apresentações gratuitas em Campo Grande na sexta-feira (1º) e no domingo (3), às 19h, na sede do grupo, localizada na Rua Tonico de Carvalho, 263, bairro Amambaí.

A peça tem duração de 60 minutos, com classificação indicativa de 12 anos e os ingressos devem ser reservados pela plataforma Sympla.

Com direção do baiano João Lima, texto do dramaturgo Breno Moroni e atuação solo de Mauro Guimarães, o espetáculo estreou em janeiro na Capital sul-mato-grossense e já passou por Salvador (BA).

A narrativa aborda temas como passagem do tempo, memória e envelhecimento com a história de um palhaço idoso, integrante de uma linhagem circense tradicional, que aguarda por uma última apresentação.

“Ponto de Partida” conta com intérprete de Libras e foi viabilizado por meio de financiamento da Fundação Nacional de Artes (Funarte), com apoio do Ministério da Cultura, Fundação de Cultura de MS, Governo do Estado, Teatral Grupo de Risco e outros parceiros.

Mais informações estão disponíveis no Instagram oficial do grupo: @circodomato.

Serviço

Espetáculo “Ponto de Partida” – Circo do Mato

Datas: sexta-feira (1º de agosto) e domingo (3 de agosto)

Horário: 19h

Local: Rua Tonico de Carvalho, 263 – bairro Amambaí, Campo Grande (MS)

Ingressos gratuitos: sympla.com.br

Classificação: 12 anos

Acessível em Libras