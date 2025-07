Estado abre licitação para construir centro técnico da Polícia Científica em Campo Grande

Está marcada para o dia 31 de julho a abertura da licitação para construção do novo Centro de Estudos e Pesquisas da Polícia Científica (CEPPC), em Campo Grande. O edital foi publicado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e prevê investimento de R$ 12,9 milhões na obra.

O futuro prédio será implantado na região do Anhanduizinho, entre a Avenida Senador Filinto Müller e a Rua Gabriel Abrão, com o objetivo de ampliar a estrutura de suporte técnico-científico às investigações criminais realizadas em Mato Grosso do Sul. A unidade atenderá as demandas dos 79 municípios do Estado.

O processo licitatório será na modalidade de concorrência eletrônica, com julgamento por menor preço e regime de empreitada por preço unitário. O edital completo está disponível no portal www.ekronos.ms.gov.br.

Além de reforçar a infraestrutura da Polícia Científica, o centro também deve abrigar ações voltadas à formação de profissionais da área pericial e ao desenvolvimento de pesquisas voltadas à ciência forense.

A estrutura contará com laboratórios voltados à coleta e análise de vestígios, contribuindo para maior precisão e celeridade nas investigações.

O projeto integra o conjunto de obras voltadas à área de segurança pública e à modernização da perícia técnica em Mato Grosso do Sul. A expectativa é que o novo espaço eleve o padrão de atendimento técnico em investigações e reduza a dependência de estruturas externas para exames periciais.

*Com informações do Governo de MS