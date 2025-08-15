Estado anuncia 2ª Deam e amplia ações de proteção as mulheres

Mato Grosso do Sul deve ganhar, em três meses, a segunda Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Campo Grande. O anúncio foi realizado pelo governador em exercício, José Carlos Barbosa (Barbosinha).

Durante coletiva (14) foram apresentados detalhes sobre as novas medidas para o enfrentamento à violência contra a mulher, o fortalecimento das políticas públicas de proteção e a ampliação do programa Recomeços.

Programa Recomeços

Conforme o anúncio, o programa Recomeços garante transferência mensal de um salário mínimo, por no mínimo um ano, para o guardião legal de crianças e adolescentes cujas mães foram vítimas de feminicídio.

A inclusão no benefício é feita pelo CRAS ou postos do programa Mais Social, e envolve visita domiciliar para verificação da vulnerabilidade e matrícula escolar. O valor é depositado via PIX e deve ser utilizado em benefício direto da criança, com prestação de contas por meio de notas fiscais e recibos de despesas.

Deam II

A Unidade 2 da Deam funcionará em imóvel alugado e adaptado para investigações, oitivas de vítimas e testemunhas, desafogando a demanda da Casa da Mulher Brasileira.