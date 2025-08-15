Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

SEGURANÇA

Estado anuncia 2ª Deam e amplia ações de proteção as mulheres

Só este ano, de acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, foram registrados em MS 22 feminicídios

Karina Anunciato

Mudanças foram apresentadas pelo govenador em exercício, Barbosinha (Foto: Reprodução/ Governo de MS)
Mudanças foram apresentadas pelo govenador em exercício, Barbosinha (Foto: Reprodução/ Governo de MS)

Mato Grosso do Sul deve ganhar, em três meses, a segunda Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Campo Grande. O anúncio foi realizado pelo governador em exercício, José Carlos Barbosa (Barbosinha).

Durante coletiva (14) foram apresentados detalhes sobre as novas medidas para o enfrentamento à violência contra a mulher, o fortalecimento das políticas públicas de proteção e a ampliação do programa Recomeços.

Programa Recomeços

Conforme o anúncio, o programa Recomeços garante transferência mensal de um salário mínimo, por no mínimo um ano, para o guardião legal de crianças e adolescentes cujas mães foram vítimas de feminicídio.

A inclusão no benefício é feita pelo CRAS ou postos do programa Mais Social, e envolve visita domiciliar para verificação da vulnerabilidade e matrícula escolar. O valor é depositado via PIX e deve ser utilizado em benefício direto da criança, com prestação de contas por meio de notas fiscais e recibos de despesas.

Deam II

A Unidade 2 da Deam funcionará em imóvel alugado e adaptado para investigações, oitivas de vítimas e testemunhas, desafogando a demanda da Casa da Mulher Brasileira.

Notícias Relacionadas

O novo espaço, com obras previstas para conclusão em até 90 dias, não fará atendimentos de flagrante, que permanecerão na sede próxima ao aeroporto.

Entre as novidades, está a gravação em áudio e vídeo dos depoimentos, com transcrição automática por inteligência artificial, para garantir mais transparência e prevenir revitimização. Também foi destacada a capacitação contínua de policiais civis, militares, peritos e médicos legistas para aprimorar o acolhimento das vítimas.

Outro avanço é a intimação eletrônica que deve agilizar procedimentos e garantir maior segurança no cumprimento de mandados. Só em 2025, foram registrados 22 feminicídios em MS.

Principais medidas anunciadas:

  • Ampliação do programa Recomeços, com transferência de renda para famílias vítimas de feminicídio.
  • Criação da Unidade 2 da Deam, voltada exclusivamente à investigação.
  • Gravação audiovisual e transcrição de depoimentos para mais transparência.
  • Capacitação permanente de todos os profissionais envolvidos no atendimento às vítimas.
  • Intimação eletrônica para agilizar processos.
  • Ações de prevenção e conscientização em municípios e aldeias indígenas.
Assuntos

Mais notícias

Mais artigos