Estado permanece sob alerta de ventos fortes e calor intenso nesta sexta-feira

Mato Grosso do Sul deve enfrentar, nesta sexta-feira (26), um dia de muito calor, tempo seco e ventos fortes. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec) indica máximas próximas de 40°C em algumas áreas e umidade relativa do ar variando entre 15% e 35%.

O quadro climático é resultado da influência de um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o tempo aberto e ensolarado na maior parte do Estado, com poucas nuvens.

Os ventos sopram do quadrante leste, alcançando de 20 a 60 km/h, com possibilidade de rajadas superiores a 60 km/h em pontos isolados.

Nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados, as temperaturas devem oscilar entre 14°C e 18°C nas mínimas e atingir até 34°C nas máximas. No Pantanal e no sudoeste, as mínimas ficam entre 20°C e 26°C, com picos de calor chegando aos 40°C.

Já nas regiões do Bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 15°C e 24°C e máximas de até 38°C. Em Campo Grande, a previsão indica mínimas entre 19°C e 22°C, com máximas que variam de 33°C a 36°C.