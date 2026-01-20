Estado aposta em ações integradas e visitas domiciliares para frear dengue e chikungunya

Diante do avanço sazonal das arboviroses, o Governo de Mato Grosso do Sul reforçou, neste início de 2026, o planejamento estratégico de combate ao Aedes aegypti. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) intensificou a articulação com os municípios e ampliou o conjunto de ações voltadas à prevenção da dengue e da chikungunya, com foco na atuação integrada e antecipada.

A proposta é garantir uniformidade nas medidas de controle vetorial, ampliar o suporte técnico às prefeituras e assegurar respostas rápidas diante de qualquer elevação nos indicadores epidemiológicos. A SES destaca que a prevenção contínua é o principal instrumento para evitar surtos de maior gravidade.

BRI e bloqueio químico ganham protagonismo

Entre as ações prioritárias está o fortalecimento do bloqueio químico com bombas costais motorizadas, além da expansão da Borrifação Residual Intradomiciliar. Em 2026, todos os municípios passam a executar a BRI, técnica que consiste na aplicação de inseticida com efeito residual em pontos estratégicos.

A medida garante proteção prolongada e reduz a circulação do mosquito em locais de maior risco. O acompanhamento técnico do Estado busca assegurar que a aplicação siga critérios adequados e alinhados às diretrizes nacionais.

Monitoramento mais preciso com armadilhas

O Estado também avança na implantação das ovitrampas, armadilhas utilizadas para monitorar a presença e a densidade do mosquito. A estratégia já foi implementada na maioria dos municípios e está em fase final de conclusão.