Estados Unidos impõe sanções a brasileiros envolvidos no Mais Médicos

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (13) a revogação dos vistos de Mozart Julio Tabosa Sales e Alberto Kleiman, ex-integrantes do Ministério da Saúde, por suposto envolvimento em um esquema de exploração de médicos cubanos no Programa Mais Médicos.

A decisão também impôs restrições a autoridades de países africanos, cubanos e granadinos, além de seus familiares.

Segundo o governo norte-americano, os brasileiros usaram a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) como intermediária para contratar médicos de Cuba, evitando exigências constitucionais brasileiras e sanções dos EUA contra Havana.

Nesse modelo, o pagamento era feito ao governo cubano, que ficava com grande parte do valor, repassando apenas uma fração aos profissionais.

“Essa ação envia um recado claro de que haverá responsabilização para quem facilita práticas abusivas e exploração em nome de regimes autoritários”, informou o Departamento de Estado.

O que foi o programa Mais Médicos

Lançado em 2013, durante o governo Dilma Rousseff (PT), o Mais Médicos foi criado para ampliar a assistência básica em municípios do interior e periferias urbanas, além de áreas indígenas. Durante os anos, o programa contratou 18,2 mil médicos, atendendo cerca de 63 milhões de pessoas.

O projeto ficou marcado pela presença de profissionais estrangeiros, especialmente cubanos. Pelo acordo mediado pela OPAS, os médicos não recebiam diretamente do Brasil — o dinheiro era enviado ao governo de Cuba, que retinha a maior parte e repassava apenas uma parcela aos profissionais.

O papel da OPAS

A OPAS é um organismo internacional de saúde pública vinculado à Organização Mundial da Saúde (OMS). No caso do Mais Médicos, atuou como intermediária entre o Brasil e Cuba para viabilizar a chegada dos profissionais cubanos.

Quem é Marco Rubio

À frente do Departamento de Estado está Marco Antonio Rubio, político norte-americano nascido em Miami em 1971, filho de imigrantes cubanos que chegaram aos EUA em 1956.

Formado em Direito, Rubio iniciou sua trajetória política na Flórida, foi senador por 15 anos e, em 2025, assumiu o cargo de Secretário de Estado.

Rubio é conhecido por sua postura crítica ao regime de Havana e por defender sanções contra governos acusados de violar direitos humanos.

Atuação de Mozart Julio Tabosa Sales

Mozart Julio Tabosa Sales é médico, formado pela Universidade de Pernambuco, com residência em Clínica Médica e especialização em Medicina Legal. Durante o governo Dilma, ocupou funções estratégicas como chefe de gabinete e secretário nacional da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Atualmente, exerce o cargo de Secretário de Atenção Especializada à Saúde no Ministério da Saúde.

Papel de Alberto Kleiman no governo

Alberto Kleiman atuou como diretor do Departamento de Relações Internacionais do Ministério da Saúde na gestão do programa Mais Médicos.

Hoje, coordena as ações brasileiras para a COP30 na Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA).