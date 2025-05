Estoque de leite humano na Santa Casa está abaixo do ideal, alerta supervisora

Com a aproximação do inverno, o estoque de leite humano da Santa Casa de Campo Grande entrou em alerta. Segundo a supervisora do Banco de Leite, Isabela Tozzi, a unidade está operando com pouco menos da metade do volume necessário para manter a rotina de atendimentos, principalmente a recém-nascidos internados em UTIs neonatais.

A informação foi dada ao vivo nesta terça-feira (20), durante entrevista no programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande. Isabela destacou que, atualmente, cerca de 30 a 35 bebês estão em dieta com leite doado, mas o número de doadoras ativas está abaixo do ideal.

Prematuros dependem da solidariedade

Segundo ela, muitas mães de bebês internados não conseguem amamentar por conta da separação precoce com o recém-nascido e pelo impacto emocional da hospitalização.

“Essas mães enfrentam ansiedade, insegurança e pouco contato físico com o bebê. Tudo isso afeta a produção de leite”, explicou.

O banco, então, complementa a alimentação com leite doado por outras mães, que produzem além do que seus filhos consomem. Isabela reforçou que qualquer mulher que esteja amamentando, em boas condições de saúde, pode se candidatar à doação.

Como doar leite humano

Para se tornar doadora, a mulher precisa estar amamentando, ter feito os exames de pré-natal exigidos e não estar em tratamento com quimioterapia, radioterapia ou uso de drogas. Também não pode consumir álcool. A produção excedente é fundamental.

O processo é simples: a equipe do banco realiza uma visita à casa da interessada, entrega um kit com orientações, frasco esterilizado, touca, máscara e materiais de higiene.

Depois disso, a coleta passa a ser feita semanalmente, com apoio do Corpo de Bombeiros. “A mãe não precisa ir até o hospital. A gente busca o leite na casa dela”, ressaltou.

Frascos de vidro também podem ser doados

Mesmo quem não pode doar leite pode ajudar. O banco também recebe frascos de vidro com tampa plástica — como os de café solúvel ou azeitonas — para armazenamento do leite humano. “Se não tiver a tampa, pode doar só o vidro. A gente tenta providenciar”, explicou Isabela.

Campanha para reforçar doações

A queda no estoque nesta época do ano não é novidade. Segundo a supervisora, os meses frios e os períodos de férias costumam reduzir as doações, já que muitas doadoras viajam. Por isso, a equipe intensifica campanhas de conscientização durante essas fases.

“Temos muitos bebês graves precisando. Se você sente vontade de ajudar, procure a gente. Sua doação pode salvar vidas”, concluiu.

Como entrar em contato

Mães interessadas em doar leite podem ligar para o Banco de Leite Humano da Santa Casa pelo número (67) 3322-4174. O atendimento é feito pela própria equipe técnica, que orienta e agenda a visita domiciliar.

Confira a entrevista na íntegra: