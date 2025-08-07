Estoque de sangue está em nível crítico e Hemosul pede doações urgentes

Os estoques de sangue do Hemosul (Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul) estão em estado crítico para os tipos O negativo, O positivo e A negativo. A baixa quantidade de bolsas preocupa autoridades de saúde, especialmente em um período de demanda constante por transfusões em hospitais e unidades de saúde do estado.

Apesar da urgência por essas tipagens específicas, o Hemosul reforça que todas as doações são importantes. “Precisamos da ajuda da população para reforçar os estoques e garantir o atendimento a quem mais precisa. As doações são fundamentais para manter o funcionamento das unidades hospitalares e salvar vidas todos os dias”, destaca a coordenadora da Rede Hemosul, Marina Sawada Torres.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) também faz um apelo à doação voluntária e periódica para que os estoques possam atender pacientes em casos de urgência, emergências, cirurgias e tratamentos de doenças crônicas e oncológicas.

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos que tenham peso acima dos 51 kg e estejam em boas condições de saúde, bem alimentados e portarem documento oficial com foto. O intervalo mínimo entre as doações é de dois meses para homens e três meses para mulheres. Os menores de idade devem apresentar autorização dos responsáveis.

As unidades da Rede Hemosul funcionam de segunda a sábado, com horários específicos em cada local. Para mais informações sobre endereços, agendamentos e horários de atendimento, acesse: www.hemosul.ms.gov.br.