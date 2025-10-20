Estrada que liga MS-134 à Usina Santa Helena é pavimentada em Nova Andradina

A pavimentação da Estrada Municipal NA-18, em Nova Andradina, foi concluída e inaugurada neste fim de semana. O trecho, com 11,1 quilômetros de extensão, recebeu investimento de R$ 37 milhões e liga o entroncamento da MS-134 à sede da Usina Santa Helena, uma das maiores indústrias do município e referência no setor sucroenergético de Mato Grosso do Sul.

A via recebeu o nome “Benedito Coutinho”, em homenagem ao fundador da Energética Santa Helena. A pavimentação deve facilitar o transporte de trabalhadores e garantir melhores condições logísticas para o escoamento da produção da usina, que emprega cerca de 1,2 mil pessoas de forma direta e outras 3,6 mil indiretamente.

Durante a inauguração, o governador Eduardo Riedel destacou a importância da parceria entre o poder público e o setor produtivo para o desenvolvimento regional.

“O desenvolvimento é prosperidade e oportunidade para as pessoas, especialmente quando vem acompanhado de boa educação, empregabilidade e empreendedorismo”, afirmou o governador.

A Energética Santa Helena completou 33 anos de operação no Estado em agosto e é considerada um dos principais polos econômicos do Vale do Ivinhema. Atualmente, cultiva cerca de 40 mil hectares de cana-de-açúcar e processa, por safra, aproximadamente 2 milhões de toneladas de cana, destinadas à produção de etanol hidratado, anidro e açúcar voltado à exportação.

O diretor da usina, Luiz Ricardo Macaes Coutinho, destacou o papel da obra para o setor. Segundo ele, a pavimentação representa um avanço na integração entre governo e iniciativa privada.

“Nós, da Usina Santa Helena, estamos aqui para investir, produzir e oferecer qualidade de vida aos nossos colaboradores. E continuaremos lado a lado com o poder público, contribuindo para o fortalecimento da economia e o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul”, disse.

A entrega da estrada faz parte de um pacote de investimentos do Governo do Estado na região do Vale do Ivinhema, que inclui obras em municípios como Deodápolis, Glória de Dourados, Ivinhema, Novo Horizonte do Sul e Angélica. Somados, os investimentos ultrapassam R$ 160 milhões em obras de infraestrutura e serviços.

*Com informações do Governo de MS