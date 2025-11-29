Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

Fiscalização

Estrutura precária e desabastecimento colocam UPA Coronel Antonino em situação crítica

Vistoria do Ministério Público encontrou infiltrações, equipamentos quebrados, desabastecimento e déficit de técnicos de enfermagem

Karina Anunciato

(Foto: Reprodução/ MPMS)
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul abriu inquérito para investigar problemas na UPA Coronel Antonino, em Campo Grande. A decisão veio depois de uma vistoria que encontrou falhas estruturais e falta de equipamentos básicos no atendimento.

O relatório registra infiltrações, mofo e pintura desgastada em vários pontos da unidade, além da interdição de uma sala de isolamento. Quatro aparelhos de ar-condicionado estavam quebrados, e parte das camas e macas não tinha grades, aumentando o risco para pacientes.

Problemas nos Equipamentos e Medicamentos

O raio-X estava parado por causa da troca da empresa responsável. Também faltavam equipamentos essenciais, como monitor multiparamétrico, oxímetro portátil, ventilador mecânico e esfigmomanômetros.

Na farmácia, a situação também era crítica. Medicamentos da lista municipal — como antibióticos e analgésicos — estavam em falta, o que compromete a continuidade dos tratamentos. O quadro de enfermagem atendia ao mínimo legal, mas tinha baixas temporárias que sobrecarregavam as equipes.

Ações do Ministério Público

O MP havia pedido explicações à Secretaria Municipal de Saúde, mas não recebeu resposta no prazo e decidiu avançar para o inquérito civil, que permite acompanhamento mais próximo.

Entre as medidas cobradas estão a instalação do novo raio-X, a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, a troca do mobiliário, a compra de equipamentos e a regularização do estoque de medicamentos.

A promotora Daniella Costa da Silva diz que a situação exige correção rápida: “É um serviço essencial, que precisa funcionar com condições mínimas. Vamos acompanhar até que as mudanças saiam do papel”.

O inquérito pode resultar em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou no acionamento da Justiça, caso não haja acordo.

