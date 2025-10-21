Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

CULTURA

Estudantes brasileiros do audiovisual podem receber até R$ 40 mil para cursos no exterior

Governo federal destina R$ 1 milhão para para formação técnica e artística em instituições internacionais

Ana Lorena Franco

Com investimento de R$ 1 milhão, iniciativa amplia o acesso à formação global - Reprodução/Agência Brasil
Com investimento de R$ 1 milhão, iniciativa amplia o acesso à formação global - Reprodução/Agência Brasil

Profissionais e estudantes brasileiros do setor audiovisual terão a oportunidade de aprimorar conhecimentos fora do país por meio do Edital de Intercâmbio Cultural MinC – Formação Audiovisual no Exterior, lançado pelo Ministério da Cultura. A iniciativa concede apoio financeiro de até R$ 40 mil por pessoa para ações formativas no exterior, com investimento total de R$ 1 milhão do Fundo Nacional da Cultura (FNC).

O objetivo é ampliar o acesso à qualificação e fortalecer a presença do audiovisual brasileiro em ambientes internacionais de ensino e produção, além de aproximar talentos nacionais de centros reconhecidos de inovação, pesquisa e desenvolvimento técnico, permitindo que os participantes retornem ao Brasil com novas referências estéticas e metodológicas capazes de impulsionar o setor.

De acordo com o Ministério da Cultura, a proposta foi desenhada para apoiar profissionais e estudantes que buscam formação em especializações, cursos tecnólogos, extensão ou qualificação na área audiovisual, desde que o curso tenha carga horária mínima de 600 horas e duração máxima de 12 meses.

O edital é voltado a brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 18 anos, com pelo menos um ano de atuação comprovada no audiovisual. Para concorrer, é preciso apresentar carta de aprovação ou comprovante de matrícula em uma instituição estrangeira, desde que o curso ainda não tenha começado.

A seleção busca perfis diversos, contemplando desde técnicos de produção até roteiristas, diretores, fotógrafos, montadores e demais profissionais que integram o ecossistema da criação audiovisual.

]As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma Mapa da Cultura, até 14 de novembro. O edital completo, com regras, prazos e documentos necessários, está disponível no site do Ministério da Cultura.

Serviço

Edital de Intercâmbio Cultural MinC – Formação Audiovisual no Exterior
Valor do apoio: até R$ 40.000 por participante
Recurso total: R$ 1.000.000
Público-alvo: profissionais e estudantes do audiovisual, maiores de 18 anos
Inscrições: até 14 de novembro
Plataforma: mapa.cultura.gov.br
Edital completo: gov.br/cultura

