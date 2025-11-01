Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

vestibular

Estudantes da Capital têm direito a passe livre no transporte coletivo nos dias de prova

Benefício será aceito em todas as linhas de ônibus; veja como se cadastrar

Ana Lorena Franco

O benefício é pessoal e intransferível - Reprodução/Prefeitura de Campo Grande

Estudantes de Campo Grande que vão fazer o Enem e os vestibulares da Universidade federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMA) terão direito a passe livre no transporte coletivo urbano nos dias de aplicação das provas.

Para solicitar o passe livre, os candidatos precisam acessar o site do Consórcio Guaicurus, anexar comprovante de inscrição no exame ou vestibular, cópia frente e verso do cartão de transporte — que pode ser o cartão estudantil vigente ou o cartão cidadão vinculado ao CPF — e cópia frente e verso do documento de identidade. O benefício é pessoal, intransferível e válido exclusivamente para estudantes residentes em Campo Grande.

Nos dias de prova, o passe livre será aceito em todas as linhas do transporte coletivo urbano da capital. A medida foi estabelecida por lei municipal e tem como objetivo assegurar que nenhum estudante deixe de participar dos exames por falta de dinheiro para deslocamento, garantindo mais igualdade de acesso às oportunidades educacionais.

O Consórcio Guaicurus orienta que os estudantes façam o cadastro o quanto antes para evitar problemas e garantir que o passe seja liberado antes do início das provas.

Datas

  • Enem 2025: 9 e 16 de novembro
  • Vestibular UFMS: 7 e 14 de dezembro, das 8h às 13h, horário local
  • Vestibular UEMS: ainda serão confirmadas.
