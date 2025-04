Estudantes da Reme participam de simulado

Estudantes da Rede Municipal de Ensino (Reme) – 1º ao 9º ano – participam, desde ontem (15), do “Simulado Reme 2025”, o intuito é proporcionar aos alunos a experiência de uma avaliação. As provas foram elaboradas de acordo com o nível de ensino dos alunos, com questões de Linguagem e Matemática para os alunos do 1º ao 5º ano, e cadernos de Linguagens e Matemática, Ciências Humanas e da Natureza para os alunos do 6º ao 9º ano.

O simulado aplicado a cada bimestre preparará os alunos para a prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que deve ocorrer no dia 04 de novembro de 2025. O Saeb é um conjunto de avaliações externas que permite avaliar a qualidade da educação no Brasil.

“O SAEB é muito mais do que uma avaliação, ele traz dados para que a rede possa entender onde ela está e onde precisa chegar. Dessa forma, temos uma equipe capacitada pensando em trabalhar assessoramento e informação continuada, que acontece a cada bimestre. A avaliação do Saeb neste ano dará início a partir do dia 4 de novembro. Daremos todo o suporte aos diretores, coordenadores e equipe técnica pedagógica para preparar nossos alunos”, disse o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt.

A chefe do Centro Municipal de Avaliação da Reme da Capital, Karine Alcantara, ressalta que o simulado ofertado pela Secretaria de Educação Municipal de Campo Grande (Semed) prepara os alunos para qualquer tipo de avaliação externa, como o Enem e o Saeb. “Somos extremamente privilegiados porque temos uma prova que simplesmente prepara nossos alunos para qualquer tipo de avaliação externa”, destacou. Karine também enfatizou a importância do simulado ofertado pela Reme para a melhoria do ensino. “A avaliação, em formato de simulado, tem o objetivo de aumentar o nosso IDEB [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica]. Somente por meio da avaliação e desse estudo é que conseguimos ter um diagnóstico, obter dados para atingir o objetivo de ter mais recursos e, claro, melhorar a questão do ensino-aprendizagem”, afirmou.