Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

MEIO AMBIENTE

Estudantes e cidadãos de MS podem se inscrever para concurso nacional de vídeos sobre ética e mudanças climáticas

Participantes podem se inscrever enviando vídeos de até um minuto sobre ética e mudanças climáticas

Ana Lorena Franco

Inscrições seguem até 30 de setembro - Reprodução/Unplash
Inscrições seguem até 30 de setembro - Reprodução/Unplash

Estudantes, profissionais e cidadãos de Mato Grosso do Sul podem se inscrever até 30 de setembro no 8º Concurso de Vídeo 1 Minuto pela Integridade, que neste ano tem como tema a promoção da integridade pública com foco nas mudanças climáticas.

O tema deste ano, “O Clima está mudando. E você?”, reforça a importância de discutir integridade pública em conjunto com a responsabilidade ambiental, conectando ações individuais e coletivas às mudanças climáticas.

O concurso é nacional, gratuito e aberto a participantes de todas as unidades da federação, permitindo a produção de vídeos de até um minuto em qualquer gênero, como ficção, clipe, publicidade ou documentário.

Cada participante pode enviar até dois vídeos que devem ser originais, inéditos e de classificação livre, sem conteúdo que comprometa a imagem ou a dignidade de qualquer pessoa, com atenção especial a menores de idade.

Para se inscrever, é necessário preencher o formulário eletrônico e enviar o Termo de Concessão de Direito e de Uso de Imagem para o e-mail da organização, além de disponibilizar o vídeo em plataforma digital. Mais informações podem ser acessadas no site da Controladoria-Geral da União

Os trabalhos vencedores receberão notebooks e certificados de participação emitidos pela Controladoria-Geral da União, e ainda terão seus vídeos exibidos no 20º FestAruanda do Audiovisual Brasileiro, que será realizado de 4 a 10 de dezembro em João Pessoa, na Paraíba, reunindo produções de todo o país e destacando a criatividade de novos cineastas.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos