Estudantes e cidadãos de MS podem se inscrever para concurso nacional de vídeos sobre ética e mudanças climáticas

Estudantes, profissionais e cidadãos de Mato Grosso do Sul podem se inscrever até 30 de setembro no 8º Concurso de Vídeo 1 Minuto pela Integridade, que neste ano tem como tema a promoção da integridade pública com foco nas mudanças climáticas.

O tema deste ano, “O Clima está mudando. E você?”, reforça a importância de discutir integridade pública em conjunto com a responsabilidade ambiental, conectando ações individuais e coletivas às mudanças climáticas.

O concurso é nacional, gratuito e aberto a participantes de todas as unidades da federação, permitindo a produção de vídeos de até um minuto em qualquer gênero, como ficção, clipe, publicidade ou documentário.

Cada participante pode enviar até dois vídeos que devem ser originais, inéditos e de classificação livre, sem conteúdo que comprometa a imagem ou a dignidade de qualquer pessoa, com atenção especial a menores de idade.

Para se inscrever, é necessário preencher o formulário eletrônico e enviar o Termo de Concessão de Direito e de Uso de Imagem para o e-mail da organização, além de disponibilizar o vídeo em plataforma digital. Mais informações podem ser acessadas no site da Controladoria-Geral da União

Os trabalhos vencedores receberão notebooks e certificados de participação emitidos pela Controladoria-Geral da União, e ainda terão seus vídeos exibidos no 20º FestAruanda do Audiovisual Brasileiro, que será realizado de 4 a 10 de dezembro em João Pessoa, na Paraíba, reunindo produções de todo o país e destacando a criatividade de novos cineastas.