Estudantes participam de reflorestamento urbano em Inocência

A cidade de Inocência (MS), a 331 quilômetros de Campo Grande, recebeu nesta semana a Jornada do Meio Ambiente, promovida pela Arauco Brasil, com foco na preservação do bioma Cerrado e no engajamento comunitário. A programação incluiu um encontro institucional na Casa Arauco e a ação “Inocência Arborizada”, que resultou no plantio de 150 mudas de espécies nativas em áreas urbanas do município.

Entre as espécies plantadas, estão pata-de-vaca, tamboril, quaresmeira, barbatimão, caliandra e tarumã — todas indicadas para arborização urbana. A iniciativa envolveu estudantes do Centro Educacional Professor Olivalto Elias da Silva e simbolizou um pacto coletivo pela sustentabilidade e preservação do bioma local.

Durante o evento, o prefeito Antônio Ângelo elogiou a ação. “Recebemos com entusiasmo esta primeira ação de plantio, que transforma uma das principais ruas da nossa cidade em um símbolo vivo da beleza e da riqueza do Cerrado”, afirmou. Ele também destacou o papel da Jornada como um convite à reflexão sobre a preservação ambiental.

A programação contou ainda com debates sobre gestão de recursos hídricos, resíduos, e práticas ambientais, com presença de lideranças políticas, empresariais, vereadores e representantes da comunidade.

Plantio de mudas na Av. Juraci Luís de Castro – Foto: divulgação/Arauco

“O plantio de espécies nativas reforça o compromisso com o equilíbrio ambiental e a conexão com as pessoas que vivem nessa região”, declarou Theófilo Militão, diretor de ESG e Relações Institucionais da Arauco.

Segundo Camila Paschoal, gerente de Meio Ambiente da empresa chilena, o trabalho vai além da ação simbólica. “Desde 2024, iniciamos ações contínuas de educação ambiental em Inocência e São Pedro, com foco em biodiversidade e uso racional dos recursos naturais”, explicou.

Além de comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), a Jornada promoveu temas como mudanças climáticas, práticas sustentáveis em obras civis e eficiência no uso de recursos naturais, envolvendo colaboradores e empresas que atuam no Projeto Sucuriú.

Projeto Sucuriú

A ação está integrada ao Projeto Sucuriú, maior investimento privado em andamento no Brasil, orçado em US$ 4,6 bilhões, com capacidade de produção de 3,5 milhões de toneladas de fibra curta de celulose por ano.

Quando pronta, a Arauco será a maior fábrica de celulose do mundo, superando o Projeto Cerrado, da Suzano – instalado há um ano em Mato Grosso do Sul, no município de Ribas do Rio Pardo -, que tem capacidade de produção de 2,55 milhões de toneladas por ano.

A planta da Inocência, que está sendo construída a 50 km do centro de Inocência, tem previsão de entrar em operação plena para 2027.

Com geração estimada de mais de 14 mil empregos durante as obras e cerca de 6 mil postos permanentes na fase operacional, o projeto terá também autossuficiência energética, com capacidade de 400 MW — metade voltada ao consumo interno e o excedente para o sistema nacional.