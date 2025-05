Estudantes, profissionais e instituições podem se inscrever no Prêmio Ipê Amarelo

Instituições públicas e privadas, estudantes e profissionais de engenharia, agronomia e geociências em Mato Grosso do Sul podem se inscrever até 14 de maio para o Prêmio Ipê Amarelo, que reconhece práticas de sustentabilidade, tecnologia e preservação do meio ambiente.

A premiação faz parte da programação da XII Semana do Meio Ambiente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS).

Serão premiados os três trabalhos mais bem pontuados em cada uma das quatro categorias:

Instituições públicas

Empresas

Profissionais do Sistema Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea)/Crea

Estudantes de graduação.

Para se inscrever, os interessados devem submeter seus projetos por meio de um formulário: clique aqui para acessar.