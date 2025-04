Estudantes recebem primeira parcela do Pé-de-Meia hoje (2)

Estudantes nascidos entre maio e junho recebem hoje (2) a primeira parcela do benefício do Governo Federal Pé-de-Meia.

O valor recebido por estudantes do ensino médio regular, incluídos no Cadastro Único, e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) é de R$ 200 e será depositado até 7 de abril.

Também serão pagos neste mês os incentivos de conclusão do ensino médio e participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024.

Sobre o Programa

O Programa Pé-de-Meia é um benefício do Governo Federal destinado a estudantes do ensino médio regular ou EJA cadastrados no Cadastro Único, com o objetivo de diminuir a evasão escolar e reduzir a desigualdade social entre os estudantes.

O programa prevê o pagamento de R$ 200 mensais, além de valores adicionais por matrícula, conclusão do ensino médio e participação no Enem.

Em 2024, Mato Grosso do Sul recebeu um investimento de R$ 104 milhões, garantindo o benefício do programa a 44,2 mil estudantes sul-mato-grossenses, segundo o Ministério da Educação.

O estudante não precisa se inscrever; basta possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF) e estar matriculado em 2024 em uma escola pública de ensino médio para participar do programa. O Ministério da Educação não realiza contato direto com os beneficiários do Pé-de-Meia do ensino médio.

Para verificar a elegibilidade ao benefício, o estudante pode consultar o aplicativo Jornada do Estudante do MEC. Informações sobre os pagamentos podem ser consultadas no aplicativo Caixa Tem.