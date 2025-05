Estudo do MTE aponta envelhecimento e queda no emprego doméstico formal em MS

Segundo estudo do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) sobre a evolução do emprego doméstico formal no Brasil entre 2015 e 2024, Mato Grosso do Sul teve uma diminuição nos vínculos de emprego doméstico formal em 9,02%. Entretanto, houve um envelhecimento da categoria.

A faixa etária entre 50 e 59 anos apresentou o maior aumento proporcional: 18,03% em quase uma década. Já as faixas mais jovens — entre 18 e 39 anos — registraram queda expressiva nos vínculos, com recuo de 35,22%.

O trabalho doméstico formal continua sendo ocupado majoritariamente por mulheres, que representavam 94,69% dos vínculos em 2015 e, em 2024, ocupavam 93,73% dos cargos. Em ambos os anos, o serviço mais prestado foi o de empregado doméstico nos serviços gerais, seguido por babás e cuidadores de idosos.

Quanto à cor/raça, observou-se um aumento na participação de pessoas pardas: de 44,06% em 2015 para 49,38% em 2024.

Em relação à escolaridade, houve avanço na qualificação: a proporção de pessoas com Ensino Médio Completo teve aumento de 49,82% entre 2015 e 2024. Por outro lado, diminuiu o número de trabalhadores com o Ensino Fundamental Incompleto: de 37,47% em 2015 para 27,03% em 2024, uma queda de 27,86%.