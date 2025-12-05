Estudo revela água sem tratamento para 85% das crianças indígenas em Dourados

Um estudo conduzido pela Fiocruz apontou que 85,6% da água consumida por crianças indígenas menores de um ano nas aldeias Bororó e Jaguapirú, em Dourados, não passa por qualquer tratamento. O levantamento avaliou as condições de abastecimento e saneamento em 371 domicílios e revela um cenário crônico de risco para doenças diarreicas — uma das principais causas de mortalidade infantil em comunidades tradicionais.

O trabalho de campo começou em setembro e foi coordenado pela pesquisadora Renata Picoli, da Fiocruz Mato Grosso do Sul. As aldeias estudadas acumulam anos de vulnerabilidade relacionada ao acesso irregular à água potável e à precariedade do saneamento básico, fatores que ampliam infecções gastrointestinais e agravam quadros de desnutrição.

As coletas de água e fezes foram realizadas por agentes indígenas capacitados, que também participam do monitoramento do crescimento das crianças. Além da análise laboratorial, o estudo mapeia determinantes sociais e busca fortalecer a vigilância em saúde no território.

Segundo Picoli, os resultados devem orientar ações do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS).