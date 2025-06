Estudo sobre tráfego na internet feito em Campo Grande é premiado como o melhor do país

A tese foi orientada pelo professor Ronaldo Alves Ferreira, também da UFMS, e coorientada por Ítalo Cunha, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O trabalho completo está disponível no Repositório Institucional da UFMS .

“Os resultados desta pesquisa têm impactos potenciais significativos para a sociedade, ao aprimorar a compreensão e o gerenciamento do tráfego da internet”, comentou.

De acordo com o pesquisador, os resultados podem aprimorar a detecção de falhas de rede, identificação de práticas de engenharia de tráfego e solução de anomalias de roteamento, além de permitir o desenvolvimento de ferramentas úteis para operadores e pesquisadores.

“A pesquisa contribui com o desenvolvimento de técnicas para inferir automaticamente a semântica de comunidades BGP usando dados disponíveis publicamente, o que, em termos mais simples, significa um impacto na melhoria da internet como um todo”, explicou Brivaldo.

A proposta busca solucionar a falta de informações públicas sobre comunidades BGP e os relacionamentos entre redes, um gargalo que dificulta o entendimento e o gerenciamento do tráfego digital.

O estudo, de autoria do professor Brivaldo Alves da Silva Junior, aborda a inferência automática da semântica de comunidades BGP (Border Gateway Protocol), um protocolo essencial para o funcionamento da internet.

Uma pesquisa desenvolvida na Faculdade de Computação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande, foi escolhida como a melhor tese do país na 43ª edição do Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC), realizada em maio em Natal (RN).

Evento nacional com projeção internacional

Realizado anualmente desde 1983, o SBRC é promovido pela Sociedade Brasileira de Computação e considerado o principal evento científico do país nas áreas de redes e sistemas distribuídos.

Em 2025, a 43ª edição foi organizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e pelo Instituto Federal do RN.

“O SBRC oferece um ambiente rico para a disseminação de trabalhos científicos de alta qualidade, através de sessões técnicas, palestras com especialistas renomados, minicursos, painéis de discussão e workshops”, destacou Brivaldo.

Além do reconhecimento, o evento é um espaço importante de integração entre academia e mercado, reunindo profissionais da América Latina e de outros países. A trilha principal do simpósio costuma receber cerca de 300 trabalhos, com taxa média de aceitação de 30% a 35%.

Brivaldo é graduado, mestre e doutor pela própria UFMS. Antes de se tornar docente, atuou como analista de tecnologia da informação e já teve trabalhos reconhecidos em outros eventos científicos, incluindo menção honrosa no IFIP Networking em 2020.

“Essa é uma oportunidade de divulgar o trabalho científico desenvolvido na Universidade e mostrar que ele tem impacto real”, completou.

