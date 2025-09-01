Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

AGRO GERANDO ENERGIA

Etanol de milho ganha espaço e joint venture projeta novos investimentos

Adriano Hany

Tanques de etanol e silos de grãos operando em mesma planta industrial.
Integração de grãos e biocombustíveis impulsiona a fatia do milho no etanol. Foto: Gerada por IA

A participação do etanol de milho na safra foi indicada como crescente na primeira metade de agosto. Ao mesmo tempo, a produção total de açúcar e de etanol foi apontada em queda ante o mesmo período do ano passado. O cenário, descrito no programa a partir de dados setoriais, sugere rearranjos no mix industrial. Isso reforça o papel do milho como matéria-prima relevante para o biocombustível.

Segundo levantamento citado da Única, a produção de açúcar na primeira quinzena de agosto registrou queda de quase 5% em relação ao mesmo intervalo de 2024 (até 16/8). No setor de etanol, que inclui o derivado de milho, também houve retração na quinzena, com destaque para o hidratado, que caiu cerca de 12%. O anidro também recuou, acompanhando o movimento do mês.

Apesar desse recuo agregado, a fatia do etanol de milho ganhou espaço. No total de etanol obtido na quinzena, 17% foram fabricados a partir do milho. Esse recorte registrou produção de “373 milhões de reais”, com aumento de quase 15% nesse volume específico. Considerando o período desde o início da safra, foi mencionado um crescimento ainda maior, de 20%. Isso evidencia que a diversificação de matérias-primas vem se consolidando ao longo de 2025.

Expansão do Etanol de Milho e Investimentos no Setor

No ambiente empresarial, a criação de uma joint venture entre Empasa e AMAG foi anunciada para ampliar a produção de etanol de milho no país. O plano prevê investimentos superiores a R$ 12 bilhões e deverá começar pelo Mato Grosso, com a implantação de novas unidades para processamento de cereais. A iniciativa foi apresentada como um movimento de escala, mirando ganhos de eficiência, ampliação de oferta e maior estabilidade na cadeia.

Para o campo e para a indústria, o avanço do milho no mix tem sido favorecido por alguns fatores operacionais. A resiliência a variações climáticas quando comparado a outras culturas é significativa. Também há regularidade de abastecimento ao longo do ano e sinergia logística com plantas que já operam grãos. Em paralelo, o recuo de produção observado na quinzena acende alerta para o planejamento de estoques. Esse planejamento ajuda na integração do etanol derivado do milho entre açúcar e etanol nas próximas janelas.

Flexibilidade e Estabilidade no Mercado de Biocombustíveis

Na ponta de mercado, a expansão da rota milho tende a oferecer maior flexibilidade para atender picos de demanda. Isso reduz a exposição das usinas às oscilações de uma única matéria-prima. Caso a trajetória de 17% do etanol total na quinzena se mantenha e os investimentos se confirmem, poderá ser consolidado um patamar mais alto. Esse é o patamar de participação do milho na oferta nacional de biocombustíveis.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos