Etanol é competitivo apenas em MS, aponta levantamento nacional

Mato Grosso do Sul foi o único estado brasileiro em que o etanol apresentou vantagem econômica em relação à gasolina na semana encerrada em 10 de janeiro. Os dados constam de levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que avalia os preços médios dos combustíveis em postos de todo o país.

No cenário nacional, o etanol não se mostrou competitivo. A paridade média ficou em 72,02% na comparação com a gasolina, percentual acima do patamar tradicionalmente considerado vantajoso para o consumidor, que gira em torno de 70%.

Em Mato Grosso do Sul, no entanto, o quadro é diferente. O litro do etanol foi comercializado, em média, a R$ 4,05, o que resultou em uma paridade de 67,16% frente à gasolina.

Com isso, o Estado registrou a única relação favorável ao uso do biocombustível no país no período analisado.

Além da paridade mais baixa, Mato Grosso do Sul também apresentou o etanol mais barato do Brasil. Enquanto a média nacional do biocombustível ficou em R$ 4,53, os preços praticados no Estado ficaram significativamente abaixo desse valor.

Já a gasolina manteve valores próximos à média nacional. Em Mato Grosso do Sul, o preço médio da gasolina comum foi de R$ 6,03, enquanto a gasolina aditivada chegou a R$ 6,22.

No restante do país, os valores médios foram de R$ 6,29 para a gasolina comum e R$ 6,51 para a aditivada.