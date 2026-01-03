EUA atacam Venezuela; Trump diz que Maduro foi capturado e levado para fora do país

Os Estados Unidos realizaram ataques contra a Venezuela durante a madrugada, e a crise ganhou dimensão internacional. Isso ocorreu após o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmar que Nicolás Maduro e a esposa, Cilia Flores, teriam sido capturados e levados para fora do país. A declaração foi feita em publicação na rede social do próprio Trump. Enquanto isso, o governo venezuelano reagiu classificando a ação como “grave agressão militar” e decretando estado de emergência em todo o território nacional.

O que Trump afirmou sobre a operação

De acordo com o comunicado atribuído a Trump, o ataque teria sido “em larga escala” e direcionado ao “líder” venezuelano. Contou com participação de forças policiais dos Estados Unidos. Ainda assim, até o momento, as autoridades venezuelanas contestam a versão e exigem “prova de vida” do casal. Isso indica que não reconhecem como confirmada a situação de Maduro e Flores.

Onde ocorreram as explosões, segundo o governo venezuelano

Foram apontadas explosões em Caracas e também nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira, conforme informou o governo local em nota oficial. Segundo essa versão, as detonações teriam atingido áreas civis e militares. Isso elevou o tom do discurso político e abriu espaço para a adoção de medidas excepcionais.

Estado de emergência e discurso de mobilização

O governo venezuelano informou que Maduro assinou um decreto estabelecendo estado de exceção no país. No texto, o presidente convocou forças sociais e políticas para ativar planos de mobilização. Ele rejeitou o que chamou de “ataque imperialista”. Ao mesmo tempo, foi atribuída ao governo a avaliação de que a ofensiva ameaçaria “a paz e a estabilidade internacionais”. Afirmou também que colocaria “em risco a vida de milhões de pessoas”.

Acusação de disputa por recursos estratégicos

Na versão venezuelana, a motivação do ataque seria a disputa por “recursos estratégicos”, com destaque para petróleo e minerais. Esse argumento foi apresentado como parte de uma denúncia. Alegaram uma tentativa de “quebrar pela força” a independência política do país. Por consequência, reforçou o clima de mobilização interna anunciado pelas autoridades.