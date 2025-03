Evento discute segurança viária e legislação em Campo Grande

Teve início nesta terça-feira (25), em Campo Grande, o I Encontro Estadual sobre Legislação, Educação para o Trânsito e Procedimentos Recursais – 2025. O evento, realizado pelo Conselho Estadual de Trânsito (Cetran-MS), segue até amanhã (27) e reúne gestores de trânsito dos 79 municípios do estado, especialistas em segurança viária e autoridades estaduais e nacionais.

A presidente do Cetran-MS e do Fórum Nacional de Conselhos de Trânsito (Focotran), Regina Maria Duarte, destaca a importância de fortalecer a capacitação dos gestores municipais e reforçar o compromisso com a redução de sinistros.

“Este evento tem um papel fundamental na atualização e na orientação dos municípios sobre legislação, educação para o trânsito e procedimentos administrativos. Além disso, buscamos uma mudança de comportamento da população, fator essencial para reduzir acidentes”, afirma.

Desafios e estratégias no estado

Um dos principais desafios apontados por Regina Duarte é o alto índice de acidentes envolvendo motociclistas, especialmente em áreas urbanas e comunidades indígenas. “Os motociclistas são as principais vítimas de sinistros fatais. Muitos não utilizam equipamentos de segurança e transitam de forma imprudente, aumentando os riscos de colisões e quedas”, explica.

A mobilidade urbana também foi destacada como um dos desafios no estado. “Precisamos trazer um novo olhar para o trânsito, focado na integração entre pessoas, normas e infraestrutura. Quando há respeito às regras, os sinistros diminuem consideravelmente”, pontua.

Outro problema enfrentado é a falta de conscientização da população, que impacta diretamente na segurança viária. “Nosso trabalho não é apenas fiscalizar, mas promover educação e prevenção. O trânsito seguro depende do comportamento de cada cidadão ao volante, seja respeitando a sinalização, seja reduzindo a velocidade ou evitando ultrapassagens arriscadas”, reforça a presidente do Cetran.

Impactos nas cidades do interior

Além da preocupação com a capital, municípios do interior também enfrentam desafios no trânsito. Em Três Lagoas, o diretor do Departamento de Trânsito, Tenente-Coronel José de Moraes, aponta a falta de educação viária como um dos principais problemas.

“A infraestrutura da cidade é boa, mas a conscientização dos condutores ainda precisa melhorar. Acidentes ocorrem, muitas vezes, por imprudência e desrespeito às regras”, afirma.

Em Dourados, a imprudência de motociclistas também foi citada pelo coordenador de educação para o trânsito, Charles Wolobueff.

“Muitas motos são conduzidas por pessoas sem habilitação e sem conhecimento das normas de trânsito, o que gera risco para todos. Trabalhamos com fiscalização e blitz para minimizar essas irregularidades”, explica.

Já em Corumbá, segundo a diretora da Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetrat), Mariana Ricco Arguello Ortiz, o transporte clandestino de passageiros, especialmente veículos com placas bolivianas, é uma preocupação.

“Não conseguimos autuar veículos estrangeiros da mesma forma que os nacionais, o que exige ações mais complexas, como a remoção para pátios. Então é um trabalho mais moroso e, por ser uma cidade fronteiriça, acaba aumentando ainda mais a dificuldade em combater esse transporte de passageiro”, afirma.

Segurança nas rodovias e impacto nas cidades

O comandante do Policiamento Rodoviário e conselheiro do Cetran, Coronel Élcio Almeida, alerta para o impacto das rodovias no trânsito das cidades.

“As rodovias são essenciais para a mobilidade, mas também apresentam riscos elevados, como excesso de velocidade e ultrapassagens perigosas. Quando ocorre um sinistro na rodovia, a gravidade tende a ser maior”, explica.

A presidente do Cetran reforça que todas as iniciativas devem estar alinhadas com o propósito de salvar vidas. “Todas as políticas públicas são importantes, mas sem preservar a vida, nenhuma delas faz sentido. O tema do ano é ‘Desacelere: seu bem maior é a vida’, e essa reflexão precisa ser levada para cada município”, conclui Regina Duarte.

O evento segue até quarta-feira (27), promovendo debates e capacitação para gestores municipais, com o objetivo de tornar o trânsito em Mato Grosso do Sul mais seguro e eficiente.