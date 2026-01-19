Ex-casal discute e filho imobiliza o pai com “mata-leão”

Uma briga entre um ex-casal em Campo Grande terminou com o homem imobilizado em um “mata-leão”, depois que o filho entrou na discussão. O caso foi registrado nesta segunda-feira (19).

Segundo o relato, o homem disse que viveu com a ex-companheira por cerca de 29 anos e que, apesar de estarem separados há aproximadamente seis anos, os dois ainda moram no mesmo endereço.

Durante o desentendimento, um dos filhos teria tomado partido da mãe e passou a discutir com o pai. Em seguida, conforme a versão apresentada, o rapaz avançou e aplicou um golpe de imobilização conhecido como “mata-leão”.

O homem afirmou que, ao tentar se soltar, os dois acabaram caindo no chão. Ele disse que não teve ferimentos aparentes, mas procurou a Depac-Centro para formalizar o registro e pedir providências.

Ainda conforme o registro, a vítima relatou que situações parecidas já teriam acontecido outras vezes e que os desentendimentos se repetem quando os filhos se envolvem nas discussões dentro de casa.