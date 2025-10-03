Veículos de Comunicação
ENTREVISTA

Ex-diretor do Banco Mundial alerta para riscos fiscais e juros altos no Brasil

Carlos Primo Braga analisou cenário econômico do país e destacou que empresários precisam inovar para enfrentar incertezas globais

Fernando de Carvalho

Carlos Primo Braga nos estúdios da Massa FM Campo Grande
Carlos Primo Braga nos estúdios da Massa FM Campo Grande

O professor associado da Fundação Dom Cabral e ex-diretor de Política Econômica e Dívida do Banco Mundial, Carlos Primo Braga, esteve em Campo Grande e falou sobre os desafios do Brasil e da economia mundial.

Em entrevista à Massa FM Campo Grande, ele analisou o impacto dos juros elevados, os riscos do endividamento público, o papel dos empresários e as transformações geopolíticas que afetam o comércio internacional.

Inflação controlada, mas juros em alta

Segundo Braga, o Banco Central brasileiro foi um dos primeiros a reagir à inflação pós-pandemia, mas o país convive hoje com uma das maiores taxas de juros reais do mundo. A Selic, em 15%, gera efeitos de desaceleração e pressiona investimentos.

“O Brasil trabalha com uma taxa neutra de juros real de 5% a 5,5%. Hoje estamos bem acima disso, o que torna o crédito restritivo e trava a economia”, explicou.

Dívida pública preocupa o mercado

O economista alertou para o crescimento da dívida bruta brasileira, que deve encerrar 2025 próxima de 90% do PIB. “Quando países em desenvolvimento ultrapassam 60%, o sinal de alerta já toca. Não somos a Argentina, mas a trajetória é preocupante”, afirmou.

Braga lembrou que cada 1% adicional da Selic significa R$ 50 bilhões a mais de custos com a dívida.

Desafios para empresários

Questionado sobre como o empresariado pode agir em meio à instabilidade, Braga apontou que incertezas — os chamados “cisnes negros” — exigem preparação. Ele citou três características de empresas resilientes no Brasil: investimento em inovação, atenção a boas práticas internacionais e solidez financeira.

“O ambiente de negócios brasileiro é hostil. Cumprir obrigações tributárias pode consumir até 1.600 horas por ano de uma pequena empresa. Por isso, quem sobrevive costuma estar atento às transformações globais e mantém equilíbrio financeiro”, destacou.

Cenário internacional instável

Braga também analisou o cenário global. Para ele, o crescimento mundial deve girar em torno de 3% em 2025, mas as tensões geopolíticas — da guerra na Ucrânia à disputa comercial entre Estados Unidos e China — adicionam incerteza.

“A China já responde por 17% do PIB global e impacta diretamente economias emergentes. O risco é de um ciclo de protecionismo que paralise o comércio”, avaliou.

Produtividade como calcanhar de Aquiles

O professor chamou atenção para a baixa produtividade brasileira. Enquanto o agronegócio cresce 4% ao ano, a produtividade geral da economia avança apenas 1% desde a década de 1980.

“Produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. Sem avanços em educação e ambiente de negócios, o Brasil terá dificuldade de sustentar crescimento”, disse.

Oportunidades e riscos para o futuro

Apesar do pessimismo, Braga ressaltou que o Brasil ainda é uma das maiores economias do mundo, com mais de US$ 2 trilhões de PIB e população superior a 200 milhões. Contudo, os gargalos de capital humano e a informalidade, que atinge 40% da força de trabalho, limitam o desenvolvimento.

“Temos oportunidades, mas precisamos investir em gente. Quase 30% da nossa força de trabalho é analfabeta ou semianalfabeta, num mundo cada vez mais digital. Sem resolver isso, continuaremos presos à baixa produtividade”, alertou.

Confira a entrevista na íntegra:

