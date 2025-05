Ex-professora transforma paixão por doces em negócio de sucesso em Campo Grande

Depois de mais de duas décadas como professora de Artes, a empresária Loise Kleemann decidiu mudar de vida aos 50 anos. O que começou como um simples hobby na cozinha se transformou em uma nova carreira — e hoje é a base de um negócio consolidado: a Schokolade Confeitaria, em Campo Grande (MS). Loise contou detalhes de sua jornada durante o Mulher Entende Mulher, da Rádio Massa FM, na manhã desta sexta-feira (2).

Do magistério à confeitaria: uma mudança guiada por propósito

Cansada da rotina escolar e em busca de uma nova motivação, Loise optou por não se aposentar, mas sim se reinventar. A confeitaria surgiu como uma alternativa viável e alinhada ao seu desejo por algo mais criativo e acolhedor.

Empresária e Juliana Gambim, no estúdio da Rádio Massa FM Campo Grande – Foto: Gerson Wassouf/RCN67

“Parar nunca foi uma opção. Quando percebi que já não me encaixava mais no ambiente escolar, fui atrás de algo novo. E encontrei na confeitaria essa nova paixão”, contou.

Inicialmente, a produção de doces acontecia em casa, com recursos simples e utensílios domésticos. A clientela foi crescendo e, com incentivo de pessoas próximas, surgiu a ideia de profissionalizar o negócio.

Sebrae e Sebrae Delas: pilares da nova jornada

Sem experiência anterior no empreendedorismo, Loise buscou apoio técnico no Sebrae/MS. Ela participou de capacitações e teve contato com dados e ferramentas que a ajudaram a tomar decisões com mais segurança.

“Pela minha idade, eu não podia errar. O Sebrae me ofereceu o suporte que eu precisava, desde dados do mercado até apoio psicológico, especialmente por meio do programa Sebrae Delas”, destacou.

Confeitaria com propósito: sabor, afeto e memória

Mais do que doces, Loise quis criar um espaço onde as pessoas se sentissem acolhidas. Inspirada pelas memórias da infância no interior do Rio Grande do Sul, ela formatou a confeitaria como um café colonial, resgatando o valor das reuniões em torno da mesa.

“Queria que as pessoas tivessem um momento especial. Meus doces têm gostinho de memória, de afeto, como os da casa da avó”, afirmou.

Além disso, a Schokolade aposta em produtos voltados a pessoas com restrições alimentares, como opções fit e sem glúten, reforçando o compromisso com a inclusão alimentar.

Empreender depois dos 50: desafios e conselhos

Ao comentar sobre a decisão de trocar uma carreira pública por um negócio próprio, Loise reconheceu os medos enfrentados, mas reforçou a importância do planejamento e do apoio.

“Atrás de cada CNPJ existe um CPF, uma história. Empreender exige preparo, estudo e vontade de aprender, mesmo após os 50”, afirmou.

Para ela, estar próxima de pessoas mais jovens e buscar atualizações constantes também fazem parte do processo de adaptação e crescimento.

Especial de Dia das Mães

Para o Dia das Mães, a confeitaria preparou um cardápio especial, incluindo café colonial, chá da tarde e cestas personalizadas, com atenção a clientes com restrições alimentares.

“Descobrimos que nossa vocação é servir com cuidado e sabor. Cada produto é pensado para proporcionar uma experiência completa”, explicou a empresária.

A Schokolade Confeitaria está localizada na Rua Marquês de Lavradio, 952, no Jardim São Lourenço, em Campo Grande. O perfil no Instagram é @schokolade_confeitaria (escrito com “S”, por conta da grafia em alemão).