Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

luto

Ex-vereador Creusimar Barbosa morre após complicações de cirurgia cardíaca em Dourados

Ex-vereador dedicou a carreira à inclusão e ao atendimento social em Dourados

Ana Lorena Franco

Creusimar deixa esposa, filha, mãe e duas irmãs - Divulgação/Assessoria
Creusimar deixa esposa, filha, mãe e duas irmãs - Divulgação/Assessoria

O ex-vereador de Dourados, Creusimar Barbosa, morreu no fim da noite de terça-feira (20) aos 66 anos depois de complicações de uma cirurgia de ponte de safena no Hospital Cassems. Ele havia passado pelo procedimento cardíaco e não resistiu às alterações no quadro clínico. A morte mobilizou lideranças políticas e moradores do distrito de Vila Vargas, onde construiu sua base comunitária.

Creusimar atuou por mais de três décadas na vida pública. Começou nos bastidores, no fim dos anos 1980, quando iniciou atividades como assessor político. A trajetória o aproximou de Murilo Zauith, com quem manteve parceria por muitos anos. Em 2020, conquistou uma vaga na Câmara de Dourados pelo União Brasil e exerceu mandato até 2024. Não conseguiu a reeleição, mas manteve influência no município.

A Câmara Municipal divulgou nota de pesar e destacou o compromisso de Creusimar com causas sociais. A presidência lembrou o trabalho dele na Comissão de Assistência Social e a dedicação a políticas de inclusão, sempre com atenção às necessidades dos distritos e às demandas de pessoas com deficiência. A nota também ressaltou a sensibilidade social e o senso de justiça que marcaram sua passagem pela vida pública.

Nascido em Mirante do Paranapanema, no interior de São Paulo, Creusimar se mudou ainda jovem para Dourados. Cresceu no distrito de Vila Vargas, onde consolidou vínculos políticos e comunitários. Deixa esposa, filha, mãe e duas irmãs. Informações sobre velório e sepultamento devem ser divulgadas pela família.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Iniciativa do Sebrae/MS e do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, orienta ações estratégicas para o período de 2025 a 2028. - Foto: Divulgação.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Jaraguari lança Plano de Desenvolvimento Municipal com foco no fortalecimento da economia local

Na manhã desta terça-feira (20), o município de Jaraguari deu um importante passo em direção ao crescimento sustentável e à valorização da economia local com o lançamento do Plano de Desenvolvimento Municipal (PDM). O plano é uma das entregas do programa Cidade Empreendedora, uma iniciativa promovida pelo Sebrae/MS e pelo Governo do Estado, em parceria […]