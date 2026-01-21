Ex-vereador Creusimar Barbosa morre após complicações de cirurgia cardíaca em Dourados

O ex-vereador de Dourados, Creusimar Barbosa, morreu no fim da noite de terça-feira (20) aos 66 anos depois de complicações de uma cirurgia de ponte de safena no Hospital Cassems. Ele havia passado pelo procedimento cardíaco e não resistiu às alterações no quadro clínico. A morte mobilizou lideranças políticas e moradores do distrito de Vila Vargas, onde construiu sua base comunitária.

Creusimar atuou por mais de três décadas na vida pública. Começou nos bastidores, no fim dos anos 1980, quando iniciou atividades como assessor político. A trajetória o aproximou de Murilo Zauith, com quem manteve parceria por muitos anos. Em 2020, conquistou uma vaga na Câmara de Dourados pelo União Brasil e exerceu mandato até 2024. Não conseguiu a reeleição, mas manteve influência no município.

A Câmara Municipal divulgou nota de pesar e destacou o compromisso de Creusimar com causas sociais. A presidência lembrou o trabalho dele na Comissão de Assistência Social e a dedicação a políticas de inclusão, sempre com atenção às necessidades dos distritos e às demandas de pessoas com deficiência. A nota também ressaltou a sensibilidade social e o senso de justiça que marcaram sua passagem pela vida pública.

Nascido em Mirante do Paranapanema, no interior de São Paulo, Creusimar se mudou ainda jovem para Dourados. Cresceu no distrito de Vila Vargas, onde consolidou vínculos políticos e comunitários. Deixa esposa, filha, mãe e duas irmãs. Informações sobre velório e sepultamento devem ser divulgadas pela família.