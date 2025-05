Exames de mamografia são realizados gratuitamente no Pátio Central em Campo Grande

A Carreta do Hospital de Amor oferece exames gratuitos de mamografia entre 13 e 16 de maio. A ação é uma parceria entre o Hospital do Amor e o Pátio Central Shopping, localizado na Rua Mal. Rondon, n° 1380.



Uma unidade móvel equipada ficará estacionada no Pátio Central, com atendimento das 8h às 17h, por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio. Serão oferecidos 60 atendimentos por dia, sendo 30 de manhã e 30 à tarde.

O exame é destinado a mulheres entre 40 e 69 anos de idade, faixa etária recomendada a realizar a mamografia visto que o risco de desenvolver câncer de mama aumenta com a idade.

As mulheres interessadas em realizar o exame devem levar CPF ou RG, cartão do SUS e comprovante de residência.