Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

MANHÃ DA MASSA

Exames genéticos ganham espaço na prevenção e planejamento em saúde

Testes ajudam a identificar riscos, orientar hábitos e personalizar cuidados médicos antes do surgimento de doenças

Karina Anunciato

Gustavo Augusto R. Barbosa, no estúdio da rádio Massa Campo Grande Foto: Fernando de Carvalho
Gustavo Augusto R. Barbosa, no estúdio da rádio Massa Campo Grande Foto: Fernando de Carvalho

O avanço dos exames genéticos começa a mudar a forma como parte da população encara a saúde, com maior ênfase na prevenção e no planejamento de longo prazo. A proposta é usar informações do DNA para antecipar riscos, orientar hábitos e apoiar decisões médicas mais personalizadas.

Segundo o enfermeiro e especialista em análises clínicas Gustavo Augusto R. Barbosa, responsável técnico do laboratório Labormed, em Campo Grande, a maior mudança está no acesso a painéis genéticos que vão além do diagnóstico de doenças já instaladas.

“A ideia é se antecipar, entender como o corpo funciona e agir antes que os problemas apareçam”, afirma.

Os exames analisam centenas de genes e fornecem dados sobre metabolismo, absorção de nutrientes, predisposição a doenças cardiovasculares e metabólicas, resposta ao consumo de cafeína, carboidratos e até fatores ligados à longevidade. As informações servem de base para nutricionistas, médicos e outros profissionais da saúde ajustarem condutas de forma mais individualizada.

Entre os testes disponíveis, há painéis mais amplos, voltados à avaliação geral da saúde e da ancestralidade, e outros direcionados a públicos específicos. Um deles é voltado a crianças de até dois anos e mapeia riscos genéticos para doenças hereditárias ainda na primeira infância, a partir de coleta simples de saliva.

Há também exames voltados ao público feminino, que analisam predisposições genéticas relacionadas à fertilidade, câncer e absorção de vitaminas, minerais e colágeno. Segundo Gustavo, esse tipo de informação ajuda a evitar suplementações genéricas e tratamentos sem base individual. “Nem todo organismo responde da mesma forma”, diz.

Outro foco dos painéis genéticos é o desempenho físico e mental. Alguns testes avaliam fatores ligados à alta performance, recuperação muscular, estresse e saúde emocional, temas cada vez mais presentes no cotidiano profissional.

Apesar do volume de dados gerado — alguns exames ultrapassam cem páginas de resultados —, os testes incluem acompanhamento com geneticista, responsável por interpretar as informações e orientar os próximos passos. O profissional não prescreve tratamentos, mas indica caminhos e especialistas adequados a cada caso.

Para o especialista, o maior desafio ainda é cultural. “As pessoas costumam procurar exames quando já estão doentes. A genética permite inverter essa lógica”, afirma. Em um cenário de envelhecimento da população e aumento de doenças crônicas, a prevenção baseada em dados passa a ser vista como uma ferramenta estratégica para melhorar a qualidade de vida.

Acompanhe a entrevista completa:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos