Expectativa é de aprendizado e networking em mais uma edição do RCN em Ação

Com casa cheia já nas primeiras horas da manhã, o AMCHAM CEO Forum – Edição Mato Grosso do Sul começou movimentando o cenário empresarial de Campo Grande nesta quinta-feira (6).

O encontro, realizado na Fazenda Churrascada, é parte da 7ª edição do programa “RCN em Ação”, promovido pelo Grupo RCN – do qual a Massa FM Campo Grande faz parte. Segundo a organização, mais de 220 executivos se inscreveram para o evento, que segue até 13h30.

A expectativa dos participantes é de um encontro marcado por aprendizado prático, troca de experiências e insights para impulsionar os negócios.

A gerente-geral de um banco, Virgínia Cáceres, destacou que acompanha a AMCHAM há anos e vê o evento como uma oportunidade para evolução profissional. “Sempre participamos porque os temas agregam muito. Hoje tem CEOs espetaculares, então eu vim para aprender”, afirmou.

Palestras com nomes de peso atraem interesse

Entre os nomes mais aguardados está Rami Goldratt, referência mundial em Teoria das Restrições. Também participam Kenneth Corrêa (CIO da 8020 Marketing), Rander Souza (Genesys LATAM) e Ryo Penna (consultor global da Conversant). O conteúdo, segundo a organização, é voltado para aplicação imediata nas empresas.

“É uma grande oportunidade de benchmarking com os maiores CEOs do Brasil, para entender as tendências e o que está por vir no mundo corporativo”, avaliou Felipe Oliveira, diretor de finanças.

Networking e inovação também estão no foco

Além dos painéis e palestras, muitos empresários destacam o valor do networking proporcionado pelo evento. É o caso do empresário Edmilson Jonas Veratti, do setor supermercadista.

“Só o relacionamento com outros empresários aqui já é de muito valor. A rotina nos atropela, e esses eventos são um respiro para renovar ideias”, comentou.

O AMCHAM CEO Forum integra uma série de quatro encontros anuais previstos para 2025, em parceria com o Grupo RCN. Os próximos fóruns estão programados para setembro e novembro, com foco especial em diretores de empresas.

“Nosso objetivo é que os líderes saiam de lá prontos para aplicar o que aprenderam”, resume Dennis Rondina, gerente regional da AMCHAM Brasil.