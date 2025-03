Expocanas 2025 começa nesta terça-feira em Nova Alvorada do Sul

A terceira edição da Expocanas, maior evento de bioenergia de Mato Grosso do Sul, começa nesta terça-feira (25) em Nova Alvorada do Sul, a 115 quilômetros de Campo Grande. Com mais de 120 expositores confirmados e novidades na programação, a feira segue até quinta-feira (27) e deve atrair visitantes de diversas regiões do país.

Organizada pela Associação Sul-mato-grossense de Cana (Sulcanas), com apoio da Associação dos Produtores de Bioenergia de MS (Biosul), a Expocanas reúne empresas, produtores, pesquisadores e entidades ligadas à cadeia produtiva da bioenergia.

Segundo a organização, a expectativa é superar os R$ 70 milhões em negócios gerados na edição de 2024. A estimativa é de público superior a 8 mil pessoas por dia.

O evento está no calendário oficial do Estado e tem como foco apresentar inovações tecnológicas, práticas sustentáveis ​​e oportunidades de negócio para o setor, que hoje conta com 22 usinas em operação e cerca de 50 fornecedores de cana em Mato Grosso do Sul.

A feira multissetorial ocupa 180 mil metros quadrados e concentra, em um mesmo espaço, expositores de máquinas e insumos agrícolas, laboratórios, consultorias ambientais, centros de pesquisa e representantes de culturas como milho, soja e sorgo. Também há campos demonstrativos com variedades de cana-de-açúcar e outras culturas, além de exposição de equipamentos de última geração ao aumento da produção.

“A feira nasceu de encontros técnicos e hoje promove a integração de todos os elos da cadeia da bioenergia, com mais conteúdo técnico, estimulando parcerias, novos negócios e oportunidades de investimentos”, afirma o presidente da Sulcanas, Marcio Verrunes.

Na avaliação do presidente da Biosul, Amaury Pekelman, o evento reforçará o protagonismo de Mato Grosso do Sul na transição energética. “A Expocanas celebra o presente e aponta para o futuro […] refletindo a união do setor e o potencial do Estado na produção de energia limpa e renovável”.

A abertura está marcada para às 8h desta terça-feira (25), no auditório principal da feira, localizado às margens da BR-163. O evento contará com a presença de autoridades estaduais, senadores, parlamentares, representantes do setor produtivo e entidades parceiras. Durante a solenidade, serão apresentados os dados da safra de cana-de-açúcar 2024/2025 e as projeções para o novo ciclo 2025/2026, com início previsto para 1º de abril.

Seminário Técnico

Entre as novidades desta edição está a inclusão do Ciclo de Seminários Cana MS, promovido pela Embrapa Agropecuária Oeste e pela TCH Consultoria Agrícola, de Dourados.

O seminário técnico, que completa dez anos, será realizado dentro da programação da feira no dia 25, a partir das 13h, com o tema “Tratos Culturais de Soqueiras”. O encontro abordará estratégias para o manejo e precisão dos canaviais, com foco em produtividade e sustentabilidade, reunindo especialistas e apresentando cases do setor.

Nos dias seguintes, a programação continua com palestras, workshops e uma rodada de negócios promovida pelo Sebrae.

Setor em crescimento

Mato Grosso do Sul é destaque nacional na produção de etanol, açúcar e bioeletricidade a partir da cana e também do milho.

Somente o setor da cana emprega mais de 30 mil pessoas diretamente e está presente em mais de 40 municípios. Atualmente, o estado conta com 22 usinas de bioenergia em operação e cerca de 50 fornecedores de cana.



Nova Alvorada do Sul, sede da Expocanas, é um dos principais polos canavieiros do país, com mais de 100 mil hectares de área plantada.

Serviço

A inscrição para o evento é gratuita e pode ser feita no site oficial www.expocanas.com .