Expogenética MS 2025 amplia programação e projeta aumento de negócios

A Expogenética MS 2025 foi oficialmente lançada nesta segunda-feira (16), no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. A feira, que chega à segunda edição, promete superar os números do ano passado, com expectativa de crescimento de até 30% no volume de negócios.

Promovida pela Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore-MS), com apoio da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), o evento será realizado de 30 de outubro a 9 de novembro.

O presidente da Nelore-MS, Paulo Matos, destacou que a Expogenética se firma como uma vitrine da pecuária nacional. “Queremos ampliar o sucesso da primeira edição, que movimentou quase R$ 60 milhões e gerou centenas de empregos. Este é um espaço para negócios, tecnologia e, claro, entretenimento”, afirmou.

Matos também anunciou a nova identidade do rodeio, agora batizado de Campo Grande Rodeio Festival, e antecipou que a programação musical começará de forma ainda mais forte este ano. Entre os shows, a presença da cantora Ana Castela, a Boiadeira, foi confirmada.

O presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, reforçou a importância da parceria com a Nelore-MS para a realização da feira. “Nosso papel é apoiar, oferecendo estrutura e logística para que o evento continue crescendo e movimentando a economia de Campo Grande”, disse.

Segundo Bumlai, a Expogenética complementa o calendário agropecuário da capital, com um foco mais específico na raça Nelore. “São dois eventos diferentes. Enquanto a ExpoGrande envolve várias raças, a Expogenética é um espaço exclusivo para a genética de ponta do Nelore”, explicou.

O diretor de eventos da PBR no Brasil, Jeremias Moraes, detalhou como será a etapa da montaria em touros durante o evento. “Serão 25 dos melhores competidores do Brasil e do mundo disputando três rounds, com uma grande final no último dia”, afirmou.

Ele também comentou a expectativa de ter o tricampeão mundial José Vitor Leme na arena este ano. “Ter o José Vitor em Campo Grande é um sonho, mas tudo depende do calendário dele no exterior”, disse.

A programação incluirá leilões, palestras técnicas sobre melhoramento genético, nutrição e manejo, além de provas equestres, parque de diversões, shopping de animais, estandes comerciais e ampla praça de alimentação. As atrações musicais serão realizadas nos dias 30 de outubro, 1º, 2, 7 e 8 de novembro.

