Expogrande tem curso para área rural e debate sobre urbanismo nesta segunda-feira

A Expogrande segue com movimentação intensa nesta segunda-feira (7), e o estande da Prefeitura de Campo Grande traz uma programação voltada à capacitação profissional, discussão sobre planejamento urbano e atrações culturais. As atividades são gratuitas e ocorrem no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Entre 9h e 11h, será realizado o Curso de Auxiliar em Serviços Gerais para Equinos, que volta a acontecer também no período da tarde, das 15h às 16h, permitindo a participação de mais interessados.

A capacitação oferece conteúdo teórico e prático, com emissão de certificado aos participantes.

Mais tarde, às 17h30, será realizada uma roda de conversa sobre a regularização de áreas públicas em Campo Grande, tema que vem gerando debates em diferentes regiões da cidade.

Técnicos e representantes da prefeitura estarão presentes para dialogar com o público sobre as políticas de ordenamento territorial e ocupação urbana.

Encerrando a agenda do dia, das 18h30 às 20h, o espaço recebe uma apresentação musical com os artistas Evelyn Lechuga e Tom Alves, com repertório voltado à música popular brasileira e regional.

O estande da prefeitura funciona todos os dias durante a Expogrande, das 9h às 21h, oferecendo atividades ligadas a temas como inovação, empreendedorismo, desenvolvimento econômico e cultura. A programação completa é gratuita e aberta ao público.

*Com informações da Prefeitura de CG