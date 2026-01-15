Veículos de Comunicação
Exportações de carne bovina de MS crescem 56% em receita e alcançam US$ 1,9 bilhão em 2025

Setor também avançou quase 35% em volume exportado no último ano

Arthur Ayres

Carne bovina está entre os principais produtos exportados por Mato Grosso do Sul e ajudou o Estado a bater recorde histórico de vendas externas em 2025 - Foto: Divulgação/Acrissul

As exportações de carne bovina de Mato Grosso do Sul registraram forte crescimento em 2025, com faturamento de US$ 1,907 bilhão, alta de 56% em relação a 2024, quando o setor somou US$ 1,223 bilhão em vendas externas. O avanço também foi observado no volume exportado, que cresceu quase 35%, passando de 256,9 mil toneladas para 346,7 mil toneladas no período.

O desempenho da carne bovina ajudou a consolidar Mato Grosso do Sul entre os estados com maior participação no comércio exterior brasileiro. Em 2025, o produto figurou entre os principais itens da pauta exportadora, ao lado de celulose, soja, açúcares e melaços e farelos de soja.

Entre os dez principais produtos exportados pelo Estado, celulose, carne bovina, milho, minério de ferro e ferro-gusa apresentaram aumento nas quantidades embarcadas em comparação com o ano anterior, evidenciando a relevância dessas cadeias produtivas para a economia sul-mato-grossense.

Com esse desempenho, Mato Grosso do Sul encerrou 2025 com o maior valor de exportações de sua história, alcançando US$ 10,7 bilhões em vendas externas. O resultado supera o recorde anterior, registrado em 2023, quando o Estado exportou US$ 10,6 bilhões, e representa crescimento de 7,51% em relação a 2024.

Os dados constam na Carta de Conjuntura do Comércio Exterior de janeiro de 2026, elaborada pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc-MS), com base no acumulado de janeiro a dezembro de 2025.

A análise histórica indica que Mato Grosso do Sul mantém, de forma consistente, exportações superiores às importações desde 2015, o que garante saldo positivo na balança comercial. O desempenho é sustentado principalmente por commodities agrícolas e produtos de base industrial, que seguem como pilares das vendas externas do Estado.

*Com informações da Acrissul

