Exportações de celulose e soja impulsionam balança comercial de MS

Os dados do primeiro trimestre de 2025 da balança comercial de Mato Grosso do Sul, divulgados pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) mostraram um superávit de US$ 1,832 bilhão para o estado, quando comparado ao primeiro trimestre de 2024.

A celulose lidera as exportações, representando 36,56% dos produtos enviados para fora. Em seguida, a soja e a carne bovina se destacam, representando, juntas, 38,96% do total das exportações.

Tabela de produtos exportados no primeiro trimestre de 2025 – Tabela: COMEXSTAT– Elaborado pela ASECON/SEMADESC

A China é o principal destino dos produtos sul-mato-grossenses, representando cerca de 43,71% do valor total. Os Estados Unidos são o segundo país que mais importou produtos do estado, mas representam apenas por volta de 5% do total de Mato Grosso do Sul.

Tabela dos países que mais importaram produtos sul-mato-grossenses no primeiro trimestre de 2025 – Tabela: COMEXSTAT– Elaborado pela ASECON/SEMADESC

Já entre os produtos importados, o gás natural e caldeiras de geradores de vapor lideram a tabela, representando 49,65% das importações. A maquinaria de papel e celulose teve um aumento de 569,1% na importação, em relação ao mesmo período do ano passado.

O município sul-mato-grossense que mais exportou produtos é Três Lagoas, com participação de 24% no valor total. Em segundo, Ribas do Rio Pardo tem participação de 14,78% e registrou salto na exportação de 5.423,13%, quando comparado aos números do ano passado.