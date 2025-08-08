Exportações de MS somam US$ 6,33 bilhões em 2025, com saldo comercial em alta

Mato Grosso do Sul exportou US$ 6,33 bilhões de janeiro a julho de 2025, resultado 3,8% superior ao do mesmo período de 2024, segundo dados da Carta de Conjuntura do Comércio Exterior de agosto, elaborada pela Semadesc. O volume embarcado cresceu 21,18%, garantindo saldo positivo de US$ 4,83 bilhões na balança comercial, alta de 7,93% em relação ao ano anterior.

A celulose lidera a pauta de exportações, com avanço de 53,3% no valor e 70,23% no volume. A carne bovina fresca também é destaque, com crescimento de 40% em valor e 23,5% em volume. O minério de ferro registrou alta de 29,1% no valor exportado e salto de 90,4% no volume, de 2,7 para mais de 5,1 milhões de toneladas.

Já a soja recuou 20,8% em valor e 12,4% no volume. O ferro-gusa também caiu, com retração de 11,2% e 10%, respectivamente.

A China permanece como principal destino, comprando 47,68% das exportações sul-mato-grossenses, seguida por Estados Unidos (5,88%), Itália (3,81%) e Argentina (3,62%). O Porto de Santos foi a principal via de escoamento, com 40,28% do total, seguido por Paranaguá (31,7%) e São Francisco do Sul (11,32%).

Três Lagoas é o maior município exportador, com 16,46% do total, seguido por Ribas do Rio Pardo (9,79%), Dourados (7%), Campo Grande (6,68%) e Corumbá (6,27%).

O valor exportado pelos portos de Corumbá e Ladário saltou 50,52% em relação ao mesmo período de 2024, chegando a US$ 305 milhões. Em Porto Murtinho, as exportações mais que dobraram, alcançando US$ 133,5 milhões — alta de 162,55% — e crescimento de 180% no volume embarcado.

*Com informações da Agência de Notícias de Mato Grosso do Sul