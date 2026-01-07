Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

RECORDE DE EXPORTAÇÕES EM 2025

Exportações de MS batem recorde e somam US$ 10,7 bi em 2025

Exportações de Mato Grosso do Sul alcançam US$ 10,7 bilhões em 2025, com celulose na liderança e China como principal destino.

Adriano Hany

Contêineres e fardos de celulose prontos para embarque, com mapa de Mato Grosso do Sul ao fundo em estilo editorial.
Celulose, soja e carne bovina concentraram a maior parte das exportações de MS em 2025, segundo dados reunidos pela Semadesc. Foto: Gerada por IA | Adriano Hany

Celulose, soja e carne bovina puxaram as vendas externas; China liderou destinos e Três Lagoas foi o maior exportador.

Mato Grosso do Sul fechou 2025 com o maior volume de exportações já registrado no Estado: US$ 10,7 bilhões em vendas externas. O valor supera o recorde anterior, de US$ 10,6 bilhões em 2023, e representa um crescimento de 7,51% na comparação com 2024. O resultado aparece na Carta de Conjuntura do Comércio Exterior, elaborada pela Semadesc, com base em dados do ComexStat, sistema do Governo Federal.

O desempenho, contudo, não veio de uma mudança brusca na vocação produtiva. Pelo contrário: a pauta seguiu concentrada nas três grandes cadeias que sustentam o comércio exterior sul-mato-grossense.

A celulose liderou em 2025, com 28,98% de participação. Em seguida, apareceu a soja, com cerca de 22% do total exportado. Logo depois, veio a carne bovina, responsável por aproximadamente 17%. “Essas três cadeias são hoje a base das exportações de Mato Grosso do Sul e têm enorme relevância para a geração de renda, empregos e divisas”, afirmou o secretário Jaime Verruck, titular da pasta.

Análise do Governo do Estado

Ainda assim, o recorde foi interpretado pelo governo como uma resposta a um ambiente externo mais difícil. Na avaliação do secretário, houve pressão no cenário internacional. Ao mesmo tempo, o Estado precisou reagir para manter ritmo e destino de mercadorias. “Em 2025 tivemos discussões e restrições comerciais importantes impostas pelos Estados Unidos, nosso segundo principal mercado para a carne bovina. Houve também impactos sobre a citricultura, ferroligas, café e laranja”, disse Verruck, ao comentar que o cenário trouxe reflexos ao Estado, mas acabou sendo superado com ajustes na rota de vendas.

Nesse processo de adaptação, produtos foram realocados para outros mercados e o fluxo de produção foi mantido com mudanças pontuais na pauta, segundo o secretário. “Conseguimos realocar produtos para outros mercados e manter o fluxo normal de produção. Inclusive com ajustes na pauta, como no caso da celulose, que deixou de ser direcionada ao mercado americano”, explicou. Mesmo com as oscilações, a China permaneceu como principal destino das exportações, com 48,57% de participação, seguida pelos Estados Unidos.

Destaque Regional e Logístico nas Exportações

Quando o recorte passa a ser regional, Três Lagoas voltou a aparecer como o município líder em exportações no Estado, concentrando 19,68% do total. Isso é um resultado associado à força da indústria de celulose. Ribas do Rio Pardo, por sua vez, ficou em segundo, com cerca de 11%, ultrapassando Dourados e Campo Grande. Isso foi impulsionado pela atividade florestal e industrial. Ao mesmo tempo, a soja apresentou um comportamento diferente. Sua origem foi descrita como mais espalhada no território. Isso ajuda a explicar por que, apesar do peso do grão, a concentração municipal não se repete da mesma forma. “É importante lembrar que, diferentemente da celulose, a soja tem origem bastante diluída, estando presente em mais de 60% dos municípios do Estado”, concluiu Verruck.

Além do que é produzido, a forma como se escoa também pesou no desempenho. O Porto de Santos foi o principal canal de saída, com cerca de 38% do total exportado. Houve destaque para o uso do transporte ferroviário por meio da Malha Norte. Já Paranaguá respondeu por aproximadamente 33%, principalmente pelo transporte rodoviário de soja. São Francisco do Sul somou em torno de 12%, com perfil voltado às proteínas animais. Enquanto Corumbá participou com cerca de 5%.

Impacto do Setor Mineral e Balança Comercial

No meio desse cenário logístico, o setor mineral também foi citado como destaque. Com a manutenção do calado do rio ao longo de 2025, foi apontada a possibilidade de ampliar a produção e, assim, elevar os embarques. Segundo Verruck, o Estado bateu recorde de exportação de minério de ferro, com volume superior a 8 milhões de toneladas. Isso reforçou o peso do segmento para a economia estadual.

Do outro lado da balança, as importações somaram US$ 2,8 bilhões em 2025, o que representa uma queda de 3,4% frente ao ano anterior. O principal item importado foi o gás natural, descrito como produto estratégico da pauta. “Houve uma contração no volume importado de gás natural. Isso inclusive impactou nossas finanças estaduais”, observou o secretário. Em seguida, apareceram as máquinas destinadas à indústria de papel e celulose e o cobre. Este foi reflexo da presença de uma indústria de fios de cobre no Estado.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos