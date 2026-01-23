Exportações colocam MS entre os cinco maiores produtores de soja e milho

As exportações de soja e milho colocaram Mato Grosso do Sul entre os cinco maiores estados exportadores de grãos do Brasil em 2025, segundo levantamento do Boletim de Exportação da Aprosoja/MS. O Estado ocupou a quinta posição no ranking nacional, atrás de Mato Grosso, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul.

No acumulado do ano, Mato Grosso do Sul exportou 5,7 milhões de toneladas de soja, que resultaram em uma receita estimada em US$ 2,3 bilhões. O milho também teve desempenho relevante, com 1,8 milhão de toneladas embarcadas e faturamento aproximado de US$ 369 milhões, somando mais de US$ 2,6 bilhões em receitas com grãos.

Desempenho do Estado nas Exportações de Grãos

Os números garantiram ao Estado uma participação expressiva nas exportações nacionais. A soja sul-mato-grossense representou 5,3% do total exportado pelo Brasil, enquanto o milho respondeu por 4,6% do volume nacional, reforçando a posição estratégica do Estado no agronegócio brasileiro.

Destinos da soja

A China manteve-se como principal destino da soja produzida em Mato Grosso do Sul, concentrando 85,5% das compras. O Paquistão ficou em segundo lugar, com 7,5%, seguido pela Tailândia, com 7% do volume exportado.

A forte presença no mercado asiático evidencia a competitividade do produto sul-mato-grossense e a importância das relações comerciais com grandes importadores globais.