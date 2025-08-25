Exposição precoce nas redes aumenta riscos da adultização de crianças

O debate sobre a adultização de crianças ganhou destaque nas últimas semanas após viralizar nas redes sociais. A exposição precoce de menores em ambientes digitais levou, inclusive, à aprovação de um projeto de lei na Câmara Federal para reforçar a proteção contra crimes nesse meio.

Em entrevista ao programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, a psicóloga clínica Suellen Santos, especialista em terapia cognitivo-comportamental, explicou que o fenômeno não é recente e já tem causado impactos sérios no desenvolvimento infantil.

“As crianças e adolescentes chegam aos consultórios com consequências dessas violações de direitos, especialmente ligadas à exploração, abusos e responsabilidades que não condizem com a idade. Isso já é adultização”, afirmou.

O que caracteriza a adultização

Segundo Suellen, a prática ocorre quando crianças passam a ser tratadas ou expostas como se fossem adultas, seja por meio de roupas e comportamentos sexualizados ou pela cobrança de responsabilidades emocionais e sociais para as quais não estão preparadas.

“É um afastamento da criança da própria infância. Ela começa a se comportar como adulto sem ter repertório emocional e cognitivo para isso”, explicou.

A especialista ressalta que a influência do ambiente familiar e da internet é decisiva. “Muitas vezes, os próprios pais expõem os filhos nas redes sociais, e a criança acaba imitando comportamentos adultos. Isso a deixa mais vulnerável a abusos e exploração sexual”, alertou.

Consequências psicológicas

Os efeitos da adultização, de acordo com a psicóloga, podem ser graves e de longo prazo. Entre eles estão ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, transtornos de identidade e até transtornos de personalidade, como o borderline.

“A criança passa a não se reconhecer, porque é antecipada e exposta a um mundo que não é dela”, disse.

Sinais de alerta

Para os pais, alguns comportamentos podem indicar risco de adultização, como isolamento, afastamento da família, uso precoce de maquiagem, roupas sexualizadas e reprodução de condutas que não condizem com a idade.

“Isso vale tanto para meninas quanto para meninos. Eles também são pressionados a assumir uma masculinidade tóxica e a se comportar como adultos”, explicou.

Prevenção e orientação

Ao final, Suellen defendeu a proximidade entre pais e filhos como medida fundamental de proteção. “É preciso conversar mais, criar tempo de qualidade e, em alguns casos, até proibir o uso de celular. Crianças e adolescentes não têm repertório para lidar com a internet sem supervisão”, afirmou.

Confira a entrevista na íntegra: