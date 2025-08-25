Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

ENTREVISTA

Exposição precoce nas redes aumenta riscos da adultização de crianças

Especialista aponta que a internet e o ambiente doméstico são fatores decisivos nesse processo

Fernando de Carvalho

Debate sobre a adultização de crianças ganhou destaque nas últimas semanas - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Debate sobre a adultização de crianças ganhou destaque nas últimas semanas - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

O debate sobre a adultização de crianças ganhou destaque nas últimas semanas após viralizar nas redes sociais. A exposição precoce de menores em ambientes digitais levou, inclusive, à aprovação de um projeto de lei na Câmara Federal para reforçar a proteção contra crimes nesse meio.

Em entrevista ao programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, a psicóloga clínica Suellen Santos, especialista em terapia cognitivo-comportamental, explicou que o fenômeno não é recente e já tem causado impactos sérios no desenvolvimento infantil.

“As crianças e adolescentes chegam aos consultórios com consequências dessas violações de direitos, especialmente ligadas à exploração, abusos e responsabilidades que não condizem com a idade. Isso já é adultização”, afirmou.

O que caracteriza a adultização

Segundo Suellen, a prática ocorre quando crianças passam a ser tratadas ou expostas como se fossem adultas, seja por meio de roupas e comportamentos sexualizados ou pela cobrança de responsabilidades emocionais e sociais para as quais não estão preparadas.

“É um afastamento da criança da própria infância. Ela começa a se comportar como adulto sem ter repertório emocional e cognitivo para isso”, explicou.

A especialista ressalta que a influência do ambiente familiar e da internet é decisiva. “Muitas vezes, os próprios pais expõem os filhos nas redes sociais, e a criança acaba imitando comportamentos adultos. Isso a deixa mais vulnerável a abusos e exploração sexual”, alertou.

Consequências psicológicas

Os efeitos da adultização, de acordo com a psicóloga, podem ser graves e de longo prazo. Entre eles estão ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, transtornos de identidade e até transtornos de personalidade, como o borderline.

“A criança passa a não se reconhecer, porque é antecipada e exposta a um mundo que não é dela”, disse.

Sinais de alerta

Para os pais, alguns comportamentos podem indicar risco de adultização, como isolamento, afastamento da família, uso precoce de maquiagem, roupas sexualizadas e reprodução de condutas que não condizem com a idade.

“Isso vale tanto para meninas quanto para meninos. Eles também são pressionados a assumir uma masculinidade tóxica e a se comportar como adultos”, explicou.

Prevenção e orientação

Ao final, Suellen defendeu a proximidade entre pais e filhos como medida fundamental de proteção. “É preciso conversar mais, criar tempo de qualidade e, em alguns casos, até proibir o uso de celular. Crianças e adolescentes não têm repertório para lidar com a internet sem supervisão”, afirmou.

Confira a entrevista na íntegra:

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos