Exposição recria escritório de Manoel de Barros em Campo Grande

Em homenagem ao mês do livro, a exposição “Manoel de Barros: Poesia para o Futuro” abre ao público nesta terça-feira (30), em Campo Grande (MS), com a proposta de aproximar os visitantes do universo poético do autor sul-mato-grossense. A mostra, montada no Espaço Energia, vai até o dia 15 de junho e tem entrada gratuita.

Pela primeira vez, objetos pessoais de Manoel de Barros serão exibidos juntos em uma instalação que recria o ambiente onde ele costumava escrever. O público poderá ver sua máquina de escrever, cartas, fotografias e obras audiovisuais. Um painel interativo também faz parte da experiência, permitindo que os visitantes escrevam e compartilhem poemas inspirados no autor.

O espaço expositivo foi ambientado com elementos recorrentes na poesia de Manoel, como pássaros, libélulas e borboletas. A curadoria é de Gabriela Dias e Ricardo Câmara, este último também responsável pela Casa Quintal Manoel de Barros, que preserva a memória do poeta. “Cuidarmos desse nosso tesouro é proporcionar às novas gerações a oportunidade de vivenciar o ambiente do poeta e sua obra”, afirma Câmara.

A exposição faz parte da programação que marca os 10 anos do Espaço Energia, mantido pela Energisa Mato Grosso do Sul. Desde a inauguração, o local já recebeu mais de 68 mil visitantes, sendo a maioria estudantes de escolas públicas e privadas. “Receber escolas e oferecer às crianças e jovens acesso à arte, ciência e inovação é parte essencial dessa missão”, destaca o diretor-presidente da Energisa, Paulo Roberto Santos.

Criado em 2015, o Espaço Energia combina atividades culturais e educativas voltadas à ciência, sustentabilidade e história da energia elétrica. A nova mostra busca estimular a leitura e a sensibilidade por meio da poesia, promovendo reflexão sobre o futuro a partir do olhar lírico de Manoel de Barros.

Serviço

Exposição “Manoel de Barros: Poesia para o Futuro”

📍 Avenida Afonso Pena, 3.901 — Campo Grande (MS)

📅 De 30 de abril a 15 de junho

🕗 Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

🎟 Entrada gratuita