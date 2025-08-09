Exposição reúne obras de artistas indígenas de oito etnias de MS

Campo Grande recebe a partir de 13 de agosto a exposição “Artistas da Natureza”, que reúne produções de 27 artistas indígenas de oito etnias presentes em Mato Grosso do Sul: Guarani, Kaiowá, Terena, Kadiwéu, Kinikinau, Atikum, Ofaié e Guató.

A mostra ficará aberta até 26 de setembro no Centro Cultural José Octávio Guizzo, com entrada gratuita.

Pela primeira vez no estado, uma exposição será dedicada exclusivamente ao protagonismo indígena, reunindo cerâmicas, esculturas, pinturas, vestuários, produções audiovisuais e outras expressões culturais.

A curadoria é da artista e educadora Benilda Kadiwéu, com consultoria de Sol Terena e Yvoty Medina (AVA-Guarani).

Segundo a organização, a proposta é valorizar e preservar as culturas indígenas, promovendo diálogo intercultural e fortalecendo a identidade regional. A programação inclui visitas mediadas para estudantes de 14 instituições de ensino, oficinas, produção de documentário e formação de mediadores culturais.

O público também poderá acessar conteúdos complementares por meio de QR Codes. A visitação ocorre de terça a sexta-feira, das 14h às 20h, e aos sábados, das 9h às 18h.

*Com informações da Fundação de Cultura de MS