Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

CULTURA

Exposição reúne obras de artistas indígenas de oito etnias de MS

Mostra “Artistas da Natureza” abre no dia 13 de agosto, com entrada gratuita, em Campo Grande

Fernando de Carvalho

Curadoria é da artista e educadora Benilda Kadiwéu - Foto: Divulgação/Fundação de Cultura de MS
Curadoria é da artista e educadora Benilda Kadiwéu - Foto: Divulgação/Fundação de Cultura de MS

Campo Grande recebe a partir de 13 de agosto a exposição “Artistas da Natureza”, que reúne produções de 27 artistas indígenas de oito etnias presentes em Mato Grosso do Sul: Guarani, Kaiowá, Terena, Kadiwéu, Kinikinau, Atikum, Ofaié e Guató.

A mostra ficará aberta até 26 de setembro no Centro Cultural José Octávio Guizzo, com entrada gratuita.

Pela primeira vez no estado, uma exposição será dedicada exclusivamente ao protagonismo indígena, reunindo cerâmicas, esculturas, pinturas, vestuários, produções audiovisuais e outras expressões culturais.

A curadoria é da artista e educadora Benilda Kadiwéu, com consultoria de Sol Terena e Yvoty Medina (AVA-Guarani).

Segundo a organização, a proposta é valorizar e preservar as culturas indígenas, promovendo diálogo intercultural e fortalecendo a identidade regional. A programação inclui visitas mediadas para estudantes de 14 instituições de ensino, oficinas, produção de documentário e formação de mediadores culturais.

O público também poderá acessar conteúdos complementares por meio de QR Codes. A visitação ocorre de terça a sexta-feira, das 14h às 20h, e aos sábados, das 9h às 18h.

*Com informações da Fundação de Cultura de MS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos