Fábrica clandestina de bebidas é descoberta e interditada em Terenos

Uma operação conjunta entre a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon) e fiscais do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) resultou na interdição de uma fábrica clandestina de bebidas alcoólicas no município de Terenos, a cerca de 30 quilômetros de Campo Grande.

A ação foi realizada na manhã desta quarta-feira (6), por volta das 9h30, e revelou a produção irregular de bebidas em um espaço que já estava interditado desde março de 2023.

No local, situado na Estrada Colônia Nova, os fiscais encontraram o proprietário e quatro funcionárias em plena atividade, lavando garrafas recicladas e aplicando rótulos de diferentes marcas.

Condições precárias e sem autorização

De acordo com a Decon, as condições de higiene eram precárias: as garrafas eram lavadas apenas com detergente, reaproveitadas sem controle sanitário e armazenadas de forma inadequada.

Galpão da fábrica clandestina – Foto: Divulgação/PCMS

Além disso, a fábrica não possuía autorização para funcionamento, técnico responsável nem comprovação da origem do álcool usado na produção.

Durante a vistoria, os agentes apreenderam oito garrafas prontas para venda, além de rolos de rótulos e material de envase. A produção anterior, segundo a polícia, já havia sido encaminhada ao comércio.

Prisão e investigação

O responsável pelo local foi preso em flagrante por crimes contra as relações de consumo, com pena que pode chegar a cinco anos de detenção.

A Decon informou que amostras das bebidas foram recolhidas para análise laboratorial, a fim de identificar a composição e possíveis riscos ao consumo humano. O caso segue em investigação.

*Com informações da PCMS