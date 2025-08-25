Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

ENTREVISTA

Fábrica de Talentos debate desafios da geração Z e rotatividade no mercado de trabalho

Cultura organizacional saudável e reconhecimento são estratégias para atrair e manter profissionais, destacou especialista

Fernando de Carvalho

Cultura organizacional saudável é uma das estratégias para atrair e manter profissionais - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Cultura organizacional saudável é uma das estratégias para atrair e manter profissionais - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A rotatividade de funcionários segue como um dos principais desafios para empresas de todos os portes, e a chave para enfrentar o problema pode estar na forma como cada organização estrutura sua gestão de pessoas.

A análise é da consultora de RH, Ziuma Lopes, especialista em Desenvolvimento Humano Organizacional (DHO), que participou nesta segunda-feira (25) do quadro Fábrica de Talentos, no programa Microfone Aberto, da Massa FM.

Políticas e liderança estruturadas

De acordo com Ziuma, empresas que desejam reter bons profissionais precisam adotar práticas claras de valorização, reconhecimento e crescimento. “Um plano de carreira bem definido permite que o colaborador saiba onde pode chegar e quais oportunidades terá ao longo de sua trajetória. Isso ajuda a criar um radar de carreira dentro da empresa”, explicou.

Ziuma Lopes nos estúdios da Massa FM Dourados – Foto: Raíssa Vitória/Portal RCN67

A especialista ressaltou ainda que a qualidade da liderança é decisiva. “Se a liderança não está preparada para esse papel, é certeza que você vai perder colaboradores. Treinar e direcionar líderes é uma grande estratégia de retenção”, destacou.

Identificação de talentos

Outro ponto levantado por Ziuma é que identificar talentos internos depende de processos estruturados, como avaliações de desempenho e metas claras. “Se a empresa tem políticas bem definidas e promove feedbacks constantes, fica muito mais fácil reconhecer seus talentos”, disse.

Tempo de adaptação

Sobre o período de experiência, a consultora defendeu que os 90 dias praticados no mercado são insuficientes. Para ela, o ideal seria um prazo de nove meses, comparado a um período de gestação.

“É o tempo necessário para que a empresa conheça o profissional e o profissional também se adapte ao modelo da empresa”, afirmou.

Geração Z e desafios atuais

Ao tratar da geração Z, conhecida por buscar resultados rápidos, Ziuma destacou que a cultura organizacional é determinante para atrair e manter esses profissionais. “Além da velocidade, eles prezam por um clima organizacional saudável e uma cultura bem implementada. Se percebem isso desde o primeiro dia, já é um passo importante para mantê-los na empresa”, completou.

Confira a entrevista na íntegra:

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos