Fábrica de Talentos debate desafios da geração Z e rotatividade no mercado de trabalho

A rotatividade de funcionários segue como um dos principais desafios para empresas de todos os portes, e a chave para enfrentar o problema pode estar na forma como cada organização estrutura sua gestão de pessoas.

A análise é da consultora de RH, Ziuma Lopes, especialista em Desenvolvimento Humano Organizacional (DHO), que participou nesta segunda-feira (25) do quadro Fábrica de Talentos, no programa Microfone Aberto, da Massa FM.

Políticas e liderança estruturadas

De acordo com Ziuma, empresas que desejam reter bons profissionais precisam adotar práticas claras de valorização, reconhecimento e crescimento. “Um plano de carreira bem definido permite que o colaborador saiba onde pode chegar e quais oportunidades terá ao longo de sua trajetória. Isso ajuda a criar um radar de carreira dentro da empresa”, explicou.

Ziuma Lopes nos estúdios da Massa FM Dourados – Foto: Raíssa Vitória/Portal RCN67

A especialista ressaltou ainda que a qualidade da liderança é decisiva. “Se a liderança não está preparada para esse papel, é certeza que você vai perder colaboradores. Treinar e direcionar líderes é uma grande estratégia de retenção”, destacou.

Identificação de talentos

Outro ponto levantado por Ziuma é que identificar talentos internos depende de processos estruturados, como avaliações de desempenho e metas claras. “Se a empresa tem políticas bem definidas e promove feedbacks constantes, fica muito mais fácil reconhecer seus talentos”, disse.

Tempo de adaptação

Sobre o período de experiência, a consultora defendeu que os 90 dias praticados no mercado são insuficientes. Para ela, o ideal seria um prazo de nove meses, comparado a um período de gestação.

“É o tempo necessário para que a empresa conheça o profissional e o profissional também se adapte ao modelo da empresa”, afirmou.

Geração Z e desafios atuais

Ao tratar da geração Z, conhecida por buscar resultados rápidos, Ziuma destacou que a cultura organizacional é determinante para atrair e manter esses profissionais. “Além da velocidade, eles prezam por um clima organizacional saudável e uma cultura bem implementada. Se percebem isso desde o primeiro dia, já é um passo importante para mantê-los na empresa”, completou.

Confira a entrevista na íntegra: