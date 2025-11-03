Fábrica de Talentos destaca orientações para quem busca se recolocar no mercado

O quadro Fábrica de Talentos, exibido toda segunda-feira no programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, voltou a destacar as tendências do mercado de trabalho e as oportunidades abertas em Mato Grosso do Sul.

A iniciativa, uma parceria entre o Grupo RCN e a C.Vale Cooperativa Agroindustrial, tem o objetivo de aproximar quem busca uma colocação das empresas que estão contratando, além de oferecer dicas de qualificação e informações sobre empregabilidade.

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), apontam saldo positivo de 1.379 novas vagas com carteira assinada em setembro. Os setores que mais geraram empregos foram construção civil, indústria e comércio, indicando um cenário de aquecimento do mercado sul-mato-grossense, especialmente com a aproximação do fim do ano.

Entre os destaques do programa, foram apresentadas dicas para quem está atualizando o currículo. O quadro orientou os ouvintes a manter o documento objetivo e direto, limitando-o a uma página, com foco nas experiências e cursos mais relevantes para a vaga desejada.

“Comece pelas informações pessoais, defina um objetivo profissional claro e destaque as experiências mais recentes. O ideal é usar uma linguagem simples e evitar informações desnecessárias”, reforçou o boletim da C.Vale.

Além das orientações, o programa também trouxe informações sobre feiras e eventos voltados à formação profissional, como a Feira de Profissões da Unigran, que ocorre entre os dias 4 e 6 de novembro, em Dourados.

O evento busca conectar estudantes do ensino médio às suas futuras carreiras, oferecendo experiências práticas em laboratórios de saúde, direito, engenharia, administração, publicidade e outras áreas.

Em Campo Grande, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) anunciou vagas para auxiliar administrativo, auxiliar contábil e técnico em segurança do trabalho, entre outras funções.

Já em Três Lagoas, uma empresa do setor industrial abriu 50 vagas para operador de equipamentos, com exigência de experiência prévia e disponibilidade para atuar em turnos. Há também oportunidades para motorista e entregador.

O programa contou ainda com a participação do coordenador de segurança do trabalho da C.Vale, Hermínio Afonso Ferreira, que abordou o papel da segurança como fator de produtividade e formação profissional.

Confira o quadro na íntegra: