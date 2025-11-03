Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

MERCADO DE TRABALHO

Fábrica de Talentos destaca orientações para quem busca se recolocar no mercado

Quadro reúne dicas, entrevistas e informações sobre vagas abertas em todo o Estado, com foco na qualificação e na geração de empregos

Fernando de Carvalho

Quadro Fábrica de Talentos dessa semana destacou orientações para quem busca se recolocar no mercado - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Quadro Fábrica de Talentos dessa semana destacou orientações para quem busca se recolocar no mercado - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O quadro Fábrica de Talentos, exibido toda segunda-feira no programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, voltou a destacar as tendências do mercado de trabalho e as oportunidades abertas em Mato Grosso do Sul.

A iniciativa, uma parceria entre o Grupo RCN e a C.Vale Cooperativa Agroindustrial, tem o objetivo de aproximar quem busca uma colocação das empresas que estão contratando, além de oferecer dicas de qualificação e informações sobre empregabilidade.

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), apontam saldo positivo de 1.379 novas vagas com carteira assinada em setembro. Os setores que mais geraram empregos foram construção civil, indústria e comércio, indicando um cenário de aquecimento do mercado sul-mato-grossense, especialmente com a aproximação do fim do ano.

Entre os destaques do programa, foram apresentadas dicas para quem está atualizando o currículo. O quadro orientou os ouvintes a manter o documento objetivo e direto, limitando-o a uma página, com foco nas experiências e cursos mais relevantes para a vaga desejada.

“Comece pelas informações pessoais, defina um objetivo profissional claro e destaque as experiências mais recentes. O ideal é usar uma linguagem simples e evitar informações desnecessárias”, reforçou o boletim da C.Vale.

Além das orientações, o programa também trouxe informações sobre feiras e eventos voltados à formação profissional, como a Feira de Profissões da Unigran, que ocorre entre os dias 4 e 6 de novembro, em Dourados.

O evento busca conectar estudantes do ensino médio às suas futuras carreiras, oferecendo experiências práticas em laboratórios de saúde, direito, engenharia, administração, publicidade e outras áreas.

Em Campo Grande, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) anunciou vagas para auxiliar administrativo, auxiliar contábil e técnico em segurança do trabalho, entre outras funções.

Já em Três Lagoas, uma empresa do setor industrial abriu 50 vagas para operador de equipamentos, com exigência de experiência prévia e disponibilidade para atuar em turnos. Há também oportunidades para motorista e entregador.

O programa contou ainda com a participação do coordenador de segurança do trabalho da C.Vale, Hermínio Afonso Ferreira, que abordou o papel da segurança como fator de produtividade e formação profissional.

Confira o quadro na íntegra:

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos