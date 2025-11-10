Fábrica de Talentos destaca vagas, qualificação e debate sobre saúde mental nas empresas

A mais recente edição do quadro Fábrica de Talentos, da Massa FM, destacou novas oportunidades de emprego e qualificação profissional em Mato Grosso do Sul, além de debater o papel das empresas na saúde mental dos colaboradores.

Entre as oportunidades apresentadas, o Senar/MS abriu 500 vagas gratuitas em cursos técnicos nas áreas de agropecuária, agricultura, agronegócio, zootecnia, fruticultura, florestas e segurança do trabalho. As inscrições seguem até 24 de novembro, com início das aulas em fevereiro de 2026. O programa também anunciou vaga de comprador de grãos na cooperativa C.Vale, em Naviraí.

Além das vagas, o quadro apresentou uma entrevista com a psicóloga Milena Mendonça, que abordou a importância da saúde mental no ambiente corporativo. Segundo a profissional, o aumento dos afastamentos por transtornos emocionais acendeu um alerta sobre a necessidade de ambientes de trabalho mais equilibrados e acolhedores.

Com foco em empregabilidade e bem-estar, o Fábrica de Talentos segue como um espaço de conexão entre mercado e trabalhadores, unindo informação, capacitação e orientação para quem busca oportunidades no estado.

