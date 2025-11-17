Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

PROJETO ESPECIAL

Fábrica de Talentos destaca vagas, qualificação e entrevista sobre aprendizagem contínua

Edição traz oportunidades em várias cidades

Karina Anunciato

Na área da educação, estão abertas as inscrições para o processo seletivo de professores temporários da Rede Estadual (Arte: RCN 67)
Na área da educação, estão abertas as inscrições para o processo seletivo de professores temporários da Rede Estadual (Arte: RCN 67)

O quadro Fábrica de Talentos desta segunda-feira (17) apresentou dados sobre o mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul, oportunidades de emprego e ações de capacitação profissional no Estado.

Segundo o IBGE, o Estado registrou em 2023 o quarto maior salário médio do país, alcançando R$ 3.589 pagos por empresas e organizações formais. O dado reforça a atratividade regional para trabalhadores e empresas.

A C.Vale abriu vaga para vendedor externo de máquinas e equipamentos na Regional MS, com inscrições no site da cooperativa. O quadro reforçou ainda os canais de consulta a outras oportunidades, como o portal RCN67 e a página da C.Vale no LinkedIn.

Na área da educação, estão abertas as inscrições para o processo seletivo de professores temporários da Rede Estadual, com jornada de até 40 horas semanais. Já a Funtrab iniciou uma nova etapa do Qualifica Express, programa que oferece cursos gratuitos de curta duração. Entre as oficinas disponíveis estão barbeiro, corte masculino, introdução à programação e pesquisa eficiente no Google.

O quadro trouxe entrevista com Neuza Maria Künzler, Business Partner da C.Vale no Mato Grosso do Sul, que destacou a importância da aprendizagem contínua no ambiente corporativo.

No giro pelas cidades, Dourados divulgou vagas na área da saúde, incluindo enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem e porteiro. Em Três Lagoas, há 15 oportunidades para auxiliar de produção, além de vagas para jovem aprendiz e vendedor. Em Campo Grande, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 1.200 vagas, entre elas assistente administrativo, auxiliar financeiro, recepcionista bilíngue e auxiliar em saúde bucal.

Acompanhe o quadro na íntegra:

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos