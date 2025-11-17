Fábrica de Talentos destaca vagas, qualificação e entrevista sobre aprendizagem contínua

O quadro Fábrica de Talentos desta segunda-feira (17) apresentou dados sobre o mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul, oportunidades de emprego e ações de capacitação profissional no Estado.

Segundo o IBGE, o Estado registrou em 2023 o quarto maior salário médio do país, alcançando R$ 3.589 pagos por empresas e organizações formais. O dado reforça a atratividade regional para trabalhadores e empresas.

A C.Vale abriu vaga para vendedor externo de máquinas e equipamentos na Regional MS, com inscrições no site da cooperativa. O quadro reforçou ainda os canais de consulta a outras oportunidades, como o portal RCN67 e a página da C.Vale no LinkedIn.

Na área da educação, estão abertas as inscrições para o processo seletivo de professores temporários da Rede Estadual, com jornada de até 40 horas semanais. Já a Funtrab iniciou uma nova etapa do Qualifica Express, programa que oferece cursos gratuitos de curta duração. Entre as oficinas disponíveis estão barbeiro, corte masculino, introdução à programação e pesquisa eficiente no Google.

O quadro trouxe entrevista com Neuza Maria Künzler, Business Partner da C.Vale no Mato Grosso do Sul, que destacou a importância da aprendizagem contínua no ambiente corporativo.

No giro pelas cidades, Dourados divulgou vagas na área da saúde, incluindo enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem e porteiro. Em Três Lagoas, há 15 oportunidades para auxiliar de produção, além de vagas para jovem aprendiz e vendedor. Em Campo Grande, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 1.200 vagas, entre elas assistente administrativo, auxiliar financeiro, recepcionista bilíngue e auxiliar em saúde bucal.

Acompanhe o quadro na íntegra: