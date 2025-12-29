Programa discute liderança, escuta ativa e divulga vagas em MS

O Fábrica de Talentos debateu, nesta segunda-feira (29) temas ligados à gestão, liderança e empregabilidade, com transmissão para as regiões de Dourados, Campo Grande e Três Lagoas. A iniciativa busca aproximar empresas e candidatos, além de discutir formação profissional e oportunidades no mercado de trabalho.
Durante o programa, a psicóloga e especialista em liderança Rosângela Barcelos destacou a importância da escuta ativa como ferramenta estratégica para retenção de talentos nas organizações. Segundo ela, ouvir com presença vai além da comunicação verbal e exige atenção plena ao colaborador.
Oportunidades de Emprego e Atuação do Fábrica de Talentos
Além do debate sobre liderança, o Fábrica de Talentos apresentou oportunidades de emprego em Mato Grosso do Sul. A Cooperativa C.Vale anunciou vagas temporárias para a safra, destinadas à função de auxiliar de serviços operacionais, com atuação no apoio à limpeza, recebimento e armazenamento de grãos.
Em Campo Grande, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) informou a abertura de mais de 1.200 vagas, incluindo funções como vendedor interno, técnico em secretariado e técnico em segurança do trabalho. Já em Dourados e Três Lagoas, também foram divulgadas oportunidades em diferentes áreas, com processos seletivos em andamento.
O Fábrica de Talentos é um projeto voltado à empregabilidade e ao desenvolvimento profissional, com foco em qualificação, gestão de pessoas e acesso a oportunidades no mercado regional.
Acompanhe a entrevista completa:
- Campo Grande
- Dourados
- Empregos & Concursos
- Fábrica de talentos
- Massa FM Campo Grande
- MATO GROSSO DO SUL
- Microfone Aberto Campo Grande
- Microfone Aberto Dourados
- Microfone Aberto Três Lagoas
- Projetos Especiais
- RCN 67
- Três Lagoas
- empregabilidade
- escuta ativa
- Fábrica de Talentos
- gestão de pessoas
- liderança
- Mato Grosso do Sul
- mercado de trabalho
- oportunidades de emprego
- Recursos humanos