Programa discute liderança, escuta ativa e divulga vagas em MS

O Fábrica de Talentos debateu, nesta segunda-feira (29) temas ligados à gestão, liderança e empregabilidade, com transmissão para as regiões de Dourados, Campo Grande e Três Lagoas. A iniciativa busca aproximar empresas e candidatos, além de discutir formação profissional e oportunidades no mercado de trabalho.

Durante o programa, a psicóloga e especialista em liderança Rosângela Barcelos destacou a importância da escuta ativa como ferramenta estratégica para retenção de talentos nas organizações. Segundo ela, ouvir com presença vai além da comunicação verbal e exige atenção plena ao colaborador.

Oportunidades de Emprego e Atuação do Fábrica de Talentos

Além do debate sobre liderança, o Fábrica de Talentos apresentou oportunidades de emprego em Mato Grosso do Sul. A Cooperativa C.Vale anunciou vagas temporárias para a safra, destinadas à função de auxiliar de serviços operacionais, com atuação no apoio à limpeza, recebimento e armazenamento de grãos.

Em Campo Grande, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) informou a abertura de mais de 1.200 vagas, incluindo funções como vendedor interno, técnico em secretariado e técnico em segurança do trabalho. Já em Dourados e Três Lagoas, também foram divulgadas oportunidades em diferentes áreas, com processos seletivos em andamento.

O Fábrica de Talentos é um projeto voltado à empregabilidade e ao desenvolvimento profissional, com foco em qualificação, gestão de pessoas e acesso a oportunidades no mercado regional.

Acompanhe a entrevista completa: