Falha técnica derruba sites do Governo de MS nesta terça-feira

Sites do Governo de Mato Grosso do Sul estão fora do ar desde o início da tarde desta terça-feira (13), dificultando o acesso a informações e serviços públicos online. Entre os endereços afetados estão importantes canais de comunicação institucional com a população, como a Agência de Notícias do Estado, as Secretarias de Saúde (SES-MS), de Administração (SAD-MS) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Ao tentar acessar o portal oficial do governo (www.ms.gov.br), os usuários se deparam com a mensagem de que o servidor demorou a responder. A falha pode ser decorrente de sobrecarga ou da indisponibilidade temporária dos serviços, conforme indicado automaticamente pelo navegador.

A assessoria do Governo do Estado divulgou nota oficial explicando que a instabilidade foi causada por problemas técnicos na rede servidora.

“Foram identificados problemas técnicos na rede servidora, gerados por falhas nos ativos da rede, causando assim a indisponibilidade de todos os seus serviços”, diz o comunicado.

Responsável pela gestão da infraestrutura digital, a Secretaria-executiva de Transformação Digital (Setdig) informou que trabalha para reestabelecer os serviços “o quanto antes”. A pasta também garantiu que não houve perda de dados, nem indícios de invasão aos sistemas institucionais.

A nota ressalta que o retorno dos serviços está sendo feito de forma gradual e que instabilidades podem ocorrer durante esse processo de reestabelecimento. Apesar da falha, não há previsão oficial de quando o acesso aos sites será normalizado.

A situação afetou diretamente órgãos públicos estaduais e pode comprometer temporariamente serviços digitais acessados por servidores e cidadãos, como emissão de documentos, consulta a processos e publicações oficiais.

Já o portal do servidor público não apresentou problemas de acesso.

Nota do Governo de MS